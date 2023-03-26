В Алитусе ДТП совершила нетрезвая бывшая судья

25 марта вечером в Алитусе, недалеко от ресторана Dzūkų restoranаs автомобиль Nissan Primera заехал на тротуар, врезался в дорожный знак и остановился. Портал alytausgidas.lt выяснил, что виновница ДТП - нетрезвая бывшая судья.

Женщина ранее работала в Алитусском участковом суде.

Представитель ГКП Алитусского округа Кристина Янулявичене подтвердила, что водитель 1960 г.р. была пьяна – 2,05 промилле.

Во время ДТП был поврежден автомобиль, дорожный знак, люди не пострадали.

Бывшая судья не в первый раз села за руль в нетрезвом виде.

24 декабря 2019 года в нетрезвом состоянии (2,44 промилле) она во время ДТП зацепила автомобиль VW Golf.

Декретом президента Литвы Гитанаса Науседы она была уволена с должности судьи за унижение звания судьи. Коллегия судей Каунасского окружного суда решила освободить женщину от уголовной ответственности и передать ее на поруки на год.

На этот раз экс-судье грозит уголовная ответственность.

Женщине вернули права в августе 2021 года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!