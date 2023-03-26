Три месяца один в Атлантическом океане: литовец рассказал, чего ему не хватает

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Aurimas Valujavičius Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Путешественник Ауримас Валуявичюс находится в пути уже 90 дней. Он поставил перед собой цель в одиночку пересечь Атлантический океан на одноместной весельной лодке. Сейчас он приближается к Карибским островам.

"Пока установился хороший и благоприятный ветер, поэтому дорога в сторону Майами нормальная. До Карибских островов осталось всего несколько сотен морских миль. Наверное, через несколько дней уже увижу огни, а, может, и нет. Но острова меня не привлекают, фактор земля для меня не существует. Финал пути – Майами, все прочее неважно. Напротив, больше земли, больше маневров – это означает больше опасностей. Aurimas Valujavičius Foto: Asmeninio albumo nuotr. Статьи по теме: Валуявичюс продолжает путешествие, съедена половина запасов продовольствия Ауримас Валуявичюс добрался до середины Атлантического океана Я привык видеть только океан, а что касается проходящих мимо судов, то это только поднимает уровень бдительности, нельзя расслабляться. Со здоровьем все в порядке, как и три месяца назад. Только с ностальгией думаю о спортзале – это первое место, куда хочу вернуться. Больше ни о чем не грущу. Немного огорчает, что поездка подходит к концу", – сказал путешественник. Aurimas Valujavičius Foto: Asmeninio albumo nuotr. Напомним, что его цель — пересечь Атлантический океан с континента на континент на одноместной весельной лодке за 110 дней и таким образом отметить 90-летие полета С.Дарюса и С.Гиренаса, зафиксировать литовский и побить мировой рекорд. Сделав это, путешественник станет частью истории - первым литовцем и третьим человеком в мире, преодолевшим такой маршрут. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!