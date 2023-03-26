Перед уплатой налогов – лавина просьб и проверок: ситуацию называют странной

Каждый раз, когда надо декларировать доходы и платить налоги, читательнице Алине (настоящее имя редакции известно) приходится просить банк увеличить лимит. Банк утверждает, что если клиент платит такие налоги периодически, то может просить о постоянном увеличении лимита.

Алина работает по справке об индивидуальной деятельности, поэтому налоги платит раз в год. После декларации доходов. Суммы набираются немаленькие - от 5000 до 7000 евро (содровские налоги, налог на здравоохранение и подоходный налог). Но проблема не в суммах, а в том, что банк устанавливает лимит, который каждый раз приходится повышать.

"В соответствии с действующим в банке SEB порядком, я сама могу увеличить лимит до 4000 евро, поэтому каждый год приходится заполнять заявку и просить повысить лимит, указать, на что нужно столько денег", – рассказала читательница.

"Мало того, приходится ждать звонка работника банка около 3 дней, служащий банка снова спрашивает, надо ли повысить лимит, для чего, обсуждает порядок возвращения к прежним лимитам со следующего месяца. Сегодня консультант сказала, что эти 3 дня нужны, чтобы оценить происхождение денег на моем счету (!). Кстати, на мой счет деньги переводят только клиенты, все они – реальные компании, с которыми я работаю не первый год. Очень странная ситуация", – удивлялась она.

Пресс-секретарь банка SEB Ева Даугиветите-Даскявичене сказала, что стандартные лимиты в их э-банкинге - 4000 евро в день и 10 000 евро в месяц.

"Их устанавливают, чтобы защитить клиентов от мошенничества и в силу других причин безопасности. Если нужно повысить лимиты для каких-то крупных операций, с учетом потребностей и индивидуальной ситуации, клиент может увеличить лимиты, обратившись в банк через э-банкинг или по телефону или, приехав в банковское отделение", – сказала представитель банка.

Она подтвердила, что процедура может занять три рабочих дня, все зависит от размера лимита и других факторов.

"Поэтому мы всегда рекомендуем клиентам заранее оценить, сколько денег им потребуется перевести в определенное время и заранее думать об этом перед сделками (aпокупкой авто, дарением денег, уплатой налогов и т.д.) и повысить лимит. Обращаем внимание на то, что если клиентам периодически надо делать большие переводы, они могут обращаться и оформить постоянное повышение лимита, чтобы не пришлось этого делать каждый раз заново", – сказала Даугиветите-Даскявичене.

Кроме того, сообщается, что банк SEB выполняет требования закона о превенции отмывания денег и другие законы, поэтому большое внимание уделяет осуществлению принципа "Узнай своего клиента".

"Согласно закону, финансовые учреждения обязаны постоянно следить за деловыми отношениями клиентов, понимать их сделки и выбирать подходящие средства для выявления источника средств и имущества, получаемых клиентами", – прибавила Даугиветите-Даскявичене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!