По словам историка, теоретика и критика литературы, доктора гуманитарных наук Альгимантаса Бучиса, известные тезки наших королей и королев призвали восстановить историческую несправедливость.
На улицах, названных именами королей, были открыты новые таблички.
В торжественной церемонии открытия участвовали вооруженные рыцари из команды Viduramžiai LT в доспехах XIV в.
По словам историка – "Миндаугас – единственный король Литвы? Неправда. Он – первый католический король Литвы. А в языческой Литве тоже были короли и королевы".
Проспект Гедиминаса стал проспектом Короля Гедиминаса, а ул. Йогайлос – Караляус Йогайлос.
Табличку на проспекте открыли актер Гедиминас Сторпирштис и фотохудожник Гедиминас Жилинскас.
На ул. Йогайлос - организатор мероприятий Йогайла Моркунас и ученик прогимназии Антакальнё Йогайла Барткус.
Ул. Миндауго стала ул. Караляус Миндауго - табличку открыли журналист LRT Миндаугас Яцкявичюс и главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.
Ул. Альгирдо стала Караляус Альгирдо - табличка была открыта при участии художника Альгирдаса Гатавяцкаса и гендиректора кинофестиваля "Весна кино" Альгирдаса Рамошки.
Ул. Витянё стала улицей Караляус Витянё - табличку открывали телеведущий Витянис Синкявичюс и режиссер и ведущий Витянис Паулюкайтис.
Ул. Бирутес была переименована в Караленес Бирутес - табличку открыла оперная солистка Бируте Визгирда и предприниматель Бируте Марозайте.
Ул. Кястучё стала ул. Караляус Кястучё - табличку открыл оперный солист Кястутис Алчаускис.
Ул. Витауто стала ул. Караляус Витауто - табличку открыли актер Витаутас Румшас Младший и депутат Витаутас Кярнагис.
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