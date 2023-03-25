Утверждено, что пост мэра Вильнюсского района достался соцдему Роберту Духневичу (50,2% голосов), представитель ИАПЛ-СХС Вальдемар Урбан получил 49,07% голосов. Духневич получил на 526 голосов больше.

ИАПЛ-СХС представила несколько жалоб, требовала пересчитать голоса. В четверг, когда ГИК отказалась от пересчета голосов, по распоряжению мэра Марии Рекст не давали вывозить мешки с бюллетенями.

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На место происшествия выезжала полиция, она сопровождала транспорт с бюллетенями.

Позже полиция сообщила, что оценит действия ответственных лиц и будет решаться вопрос их ответственности.

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