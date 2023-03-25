Проект закона, который неприятно удивил живущих в Литве россиян и белорусов, будет уточнен

Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект, который должен приостановить прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок. За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса. Поправки поддержали и правящие и оппозиция, воздержались только члены фракции Партии свободы.

После того как возникли жаркие дискуссии о проекте, стали думать о его изменениях. Партия свободы предлагает не вводить ограничения для тех, у кого есть постоянный вид на жительство в Литве. Чего ждать гражданам России и Беларуси, проживающим в Литве? Частно ли принимать закон, который будет распространяться на всех без исключения? Об этом речь шла в передаче "Тема на Delfi".

Проживающий в Литве 10 лет гражданин России, основатель "Музея иллюзий" (Iliuzijų muziejus) Матвей Линов рассказал, что у него вызывает больше всего беспокойства.

"Моя история очень простая – я живу в Литве с 2013 года. Сначала у меня был вид на жительство, потому что здесь был бизнес, потом я сдал экзамен по литовском и экзамен по Конституции Литвы и получил постоянный вид на жительство. (…)

В мае будет 10 лет, как я живу в Литве. До этого у меня было право претендовать на литовское гражданство, отказавшись от российского. Но сейчас, возможно, у меня такого права не будет, я так понимаю", – сказал Линов.

Он представил статистику – сколько в Литве проживает граждан России и Беларуси.

"Я посмотрел статистику, в Литве 15 000 граждан России и 48 000 граждан Беларуси. В Беларуси, как всем известно, в 2020 году были протесты, ничего не получилось, сейчас 15 000 человек находятся в тюрьмах. Другие уехали из страны. (…) С начала войны в Украине я вижу, что министр экономики пригласила белорусские компании, Литва сделала хорошее дело", – сказал собеседник.

Линов считает, что предложенный закон может ограничить права людей.

Член парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Раймундас Лопата в передаче подтвердил, что видит необходимость в коррекции закона.

"Но я хочу внести ясность в ситуацию. Во-первых, Литва - страна либеральной демократии, все нормы прав человека здесь действуют, но мы столкнулись с серьезной проблемой в сфере нацбезопасности. Идет война, мы знаем, кто агрессор, мы видели примеры, как с волной эмиграции происходят незаконные вещи: от отмывания денег до организации контрабанды. Это вызвало озабоченность. Я понимаю и озабоченность лояльных по отношению к Литве людей с российскими и белорусскими паспортами. С другой стороны, прошу и их понять нас", – сказал депутат Лопата.

"Во-первых, предусмотренные законом меры будут временные. Во-вторых, дискуссия только началась. Иными словами, то, что было зафиксировано на начальной стадии, и то, что сейчас предлагает Партия свободы. Их предложения по большей части одобряю и я. (…) Тем более, что и лидер ПКНБО Лауринас Кащюнас открыт для дискуссии. Посмотрим", – обещал политик.

Он напомнил и предложения Партии свободы.

"Они предлагают предусмотреть больше исключений и не применять ограничения в отношении тех граждан, у которых есть крепкие связи с Литвой. Думаю, о чем говорит собеседник, – 10 лет - это долгосрочная связь, вне всякого сомнения. Также предлагают не принятие заявок на гражданство от белорусов", – перечислил Лопата.

Он сказал, что в Литве сейчас выросло и число украинцев, их около 70 000. Поэтому у ответственных ведомств не хватает мощностей на их проверку. Отсюда и возникают такие инициативы, заметил политик.

Линов был удивлен и тем, что, в соответствии с проектом, его лишат возможности получить электронную подпись.

"Литовское гражданство можно получить только, прожив в стране 10 и более лет. Другой возможности нет. (…) А сейчас, что касается временно ограниченных прав. Знаете, нельзя чтобы права были временно или временно их лишали. У меня они либо есть, либо их нет. (…) В соответствии с этим законом, у меня не может быть электронной подписи", – сказал он.

"Мы на самом деле все еще раз пересмотрим. Но не думаю, что эта интерпретация верна", – сказал Лопата.

Депутат повторил, что цель закона - избежать инцидентов, связанных с угрозой нацбезопасности. Он сказал, что приносит извинения, если это касается лояльных Литве лиц.

"Посмотрим, как смягчить это и сделать больше исключений. Еще раз повторю, это временно", – сказал Лопата.

Линов сказал Delfi, что за последний год гражданство в Литве получили 16 граждан Литвы.

"И мы говорим, об ограничении прав примерно 60 000 человек", – заметил Линов. Он прибавил, что россияне и белорусы в Литве могут быть примером поддержки Украины.

"Мы можем быть хорошим примером, но дискриминация людей, которые живут здесь 10 лет - ни для кого не будет хорошим примером", – подчеркнул он.

Он сказал, что это предложение вызвало шик у живущих в Литве и изучающих литовский язык россиян и белорусов. Они поднимают вопрос – может, пора ехать в Польшу?

Delfi напоминает, что закон прошел только первую стадию одобрения, остались две: обсуждение и принятие.

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