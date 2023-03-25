Нарушение закона: в Шальчининкском районе алкоголь в магазине продавали в любое время

Полиция Шальчининкского района проверила сообщения местных жителей и продолжает расследование.

Полиция информировала, что 22 марта была проверена информация о том, что на Эйшишкском рынке, местная жительница (1974 г.р.) продает контрабандные сигареты. Информация подтвердилась – в торговом киоске среди одежды нашли контрабандные сигареты - 50 пачек Fest, 40 пачек Minsk Superslims и 50 пачек NZ Gold. Составлен протокол об административном нарушении.

В тот же день в деревне Даугидонис в магазине продавец (1992 г.р.), не соблюдала действующий закон (в Литве запрещено продавать алкоголь в понедельник-субботу с 20 до 10 ч., в воскресенье с 15 до 10 ч.), и продавала пиво Senasis Vilnius, полученные деньги в кассу не пробивала, чеки не выдавала. Составлен протокол об административном нарушении.

В деревне Тетенай был зафиксирован случай незаконной коммерческой деятельности без лицензии. Местная жительница (1948 г.р.) у себя дома продавала водку Gintarinė. Во время проверки у нее нашли и изъяли 10 л водки. Составлен протокол об административном нарушении.

Полиция проверила еще одну информацию - жительница деревни Тетенай (1959 г.р.) продавала контрабандные сигареты. В доме у женщины в тайнике под лестницей обнаружили 404 пачек сигарет NZ, без литовских бандеролей. Составлен протокол об административном нарушении.

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