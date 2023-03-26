Как отреагировали на предлагаемые в литовском законе ограничения белорусы?

Визовые ограничения, предусмотренные принятым литовским Сеймом в первом чтении законопроектом, затрагивают гораздо больше белорусов в Беларуси, чем тех, кто уже находится в Литве. Но и здесь у сотрудников релоцировавшихся компаний и владельцев с нуля созданных белорусами бизнесов возникают вопросы.

Большой резонанс в сообществе белорусов в Литве, в других странах ЕС и в Беларуси вызвал принятый в первом чтении литовским Сеймом законопроект, предусматривающий ограничения для обладателей белорусских паспортов в связи с военной агрессией против Украины.

Какие ограничения приняты в первом чтении?

В числе ограничений, касающихся белорусов и указанных в принятом в первом чтении во вторник, 21 марта, законопроекте, приостановка приема заявлений "от граждан России и Беларуси":

на получение шенгенских и национальных виз в визовых службах Литвы за рубежом, кроме случаев подачи документов при посредничестве МИД и рассмотрения уже поданных заявок;

на выдачу литовского вида на жительство для тех, у кого нет действующей шенгенской или национальной визы или вида на жительство в Литве или другой стране ЕС, кроме случаев подачи документов при посредничестве МИД;

на получение электронного статуса резидента;

на получение гражданства Литвы и приостановка принятия решений по уже принятым заявкам.

За законопроект в первом чтении проголосовали 113 депутатов, "против" не проголосовал никто, 9 воздержались - фракция Партии свободы (Laisvės partija) поправки не поддержала.

Через день после голосования в Сейме представители Партии свободы предложили исключить из законопроекта пункт о приостановке по подаче заявлений на получение литовского гражданства для белорусов.

Закон вступит в силу в случае его одобрения во втором чтении и будет действовать год. Срок предложенных ограничений напрямую увязан связан с длительностью военной агрессии в отношении Украины.

"Приблизить Беларусь к Европе можно не закрытием границ, а через европейский пример"

Координационный Совет (КС) (Создан в Беларуси после выборов в августе 2020 года и недавно возобновивший свою работу за пределами страны. - Delfi) просит пересмотреть закон, ограничивающий легализацию белорусов в Литве: "Получение визы для тысяч белорусов - вопрос жизни, здоровья и свободы".

Если закон будет принят в его нынешнем виде, отмечают в КР, "белорусы фактически окажутся зажатыми между режимом и визовыми ограничениями", "потенциал борьбы за демократические перемены" в Беларуси "будет существенно ограничен".

"Мы верим, что Евросоюз пытается приблизить Беларусь к Европе и европейским ценностям… Это можно сделать не закрытием границ, а через европейский пример - как демократия и права человека работают в обществе, где соблюдаются права любого, в том числе и родившегося в Беларуси", - говорится в заявлении КР.

Кроме того, Координационный Совет готов предложить решения, "которые учитывают соображения национальной безопасности Литвы и интересы белорусского общества в содействии демократическому транзиту".

Если и наказывать визовыми санкциями, то тех, кто виноват

"Вместо того, чтобы вытягивать Беларусь и белорусское общество из "русского" болота наши соседи продолжают интенсивно ее топить", - так комментирует законопроект руководитель Варшавского Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.

По его мнению, если Литва заинтересована в помощи белорусам и хороших отношениях с нашей страной, наоборот, должно быть меньше препятствий для выезда из страны, больше поддержки, больше доброжелательности к простым гражданам.

В то же время, полагает Усов, за вредные действия белорусских граждан в Литве или ЕС необходимо повысить ответственность вплоть до пожизненного запрета на въезд и для нарушителя, и для всей его семьи. Такой же подход политолог предлагает использовать и в отношении всех причастных к преступлениям режима.

В противном случае "получается, что легче замуровать 9 миллионов белорусов, чем пару тысяч чиновников вместе с их семьями", - говорит Усов.

"Литва – не Беларусь. Здесь работают инструменты адвокации"

Глава фонда BYSOL Андрей Стрижак на своей странице в фейсбуке успокаивает белорусов, призывает "не кипишить", отмечает, что окончательный текст закона появится только после второго чтения. И подчеркивает, что "Литва - не Беларусь. Здесь есть инструменты адвокации наших интересов и они работают прямо сейчас".

Однако комментарии к этому посту и другим репликам в соцсетях по поводу принятого в Сейме в первом чтении законопроекта свидетельствуют, что многие белорусы, хоть и признательны Литве за возможность жить и работать без страха оказаться за решеткой, но обескуражены, разочарованы, а некоторые и удивлены.

Andrejus Strižakas Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Кто-то уже решил оставаться в Литве навсегда, а теперь подумывает, что, может, зря учил литовский и строил планы на далекое будущее. Кто-то удивлен "нелогичному" решению поставить под сомнение целесообразность пребывания в Литве бизнесов, которые платят высокие налоги.

Есть и очень эмоциональные комментарии.

"Белорусы, которые просят помощи, вынуждены испытывать при этом чувство вины и унижения".

"Народ Беларуси по мере сил боролся и борется с этим преступлением, которое совершает лукашенковский режим, но силы слишком не равны. Народ Беларуси – жертва этого преступления, а не собственно преступник. Называть или считать народ преступным и дискриминировать его представителей на этом основании в принципе неправовая практика".

"Проблемы могут появиться у тех, кто приехал в Литву по рабочим визам и в связи с релокацией коммерческих организаций".

Белорусы, оказавшиеся в Польше, пытаются поддержать сограждан, оказавшихся в Литве, заверениями, что "Польша примет всех".

"Приравнивать Беларусь к России - это неправильно"

"Похоже, что Литва рассматривает Беларусь как часть некой великой России", - отмечает, комментируя законопроект в эфире "Обычного утра" политический аналитик из Лондона и сотрудник Центра анализа европейской политики Екатерина Глод.

По ее словам, общий тренд в странах Балтии, Польше и Чехии считать, что к Беларуси должны применяться все те же санкции и должно быть такое же отношение, как к России за участие в агрессии против Украины.

Катерина Глод уверена, что "так быть не должно', и "надо критиковать литовский законопроект, поднимать этот вопрос везде, где возможно, надо говорить об этом: "Потому что это абсолютно несправедливое отношение к белорусам, поскольку белорусы относятся совсем по-другому к войне, по сравнению с отношением в России. И приравнивать Беларусь к России - это неправильно".

Получить визу в Беларуси и сейчас очень сложно, констатирует Екатерина Глод, а теперь очень многие в Беларуси подпадают под предусмотренные законопроектом ограничения, и это очень сильно ограничивает людей внутри страны.

Политолог отмечает, что все это хорошо понимают сами белорусы и те, кто внимательно отслеживает ситуацию в Беларуси, но, по ее словам, это совершенно неочевидно и непонятно в очень многих странах, в том числе в Евросоюзе и США, и об этом стоит говорить на уровне высокопоставленных чиновников.

"В общем это очень плохая ситуация. К сожалению, Беларусь здесь рассматривается как часть России, и это очень неприятно", - резюмирует Екатерина Глод.

К слову, законопроект не вводит новый запрет на выдачу виз, а закрепляет принятый ранее порядок, когда на визы могут претендовать только по гуманитарным причинам.

"Граждан страны, которая находится под властью диктатуры, ставят на один уровень с этой самой диктатурой"

Историк и политический аналитик Александр Фридман в интервью "Еврорадио" назвал сам факт появления документа, предусматривающего ограничения для белорусов в Литве, "не очень хорошим сигналом - как это вяжется с политикой Евросоюза в отношении гражданского демократического сообщества белорусского?"

Александру Фридману представляется, что в странах Балтии вообще и в Литве в частности "в принципе не видят никакой серьёзной разницы между Россией и Беларусью и даже, скорее, воспринимают Беларусь как территорию, которая уже находится под оккупацией России, и воспринимают Беларусь и Россию как угрозу для себя, и соответственно и граждан своих стран".

Законодательные ограничения в том виде, в каком они представлены в законопроекте, Александр Фридман называет "дискриминационной позицией", что, на его взгляд, "не кстати, не то, что в данный момент нужно" и "не соответствует духу Евросоюза".

Законопроект в его нынешнем виде означает, что "граждан страны, которая находится под властью диктатуры, ставят на один уровень с этой самой диктатурой, и значит, что они так же подвергаются дискриминации, как представители режима", - говорит Александр Фридман.

"Ограничения необходимо вводить не по признаку паспорта, а по признаку сотрудничества с режимом Лукашенко"

Объясняя, что значит для белорусов принятый законопроект, советница Светланы Тихановской по правовым вопросам Кристина Рихтер говорит о предложении разработать механизмы верификации и оказать другую необходимую поддержку, чтобы представители белорусской диаспоры не сталкивались с неоправданными ограничениями, а также не чувствовали себя в ситуации неопределенности.

"Закон защищает интересы Литвы в области национальной безопасности, и мы понимаем беспокойство страны. На наш взгляд, закон должен быть направлен на тех, кто, приехав в Литву, продолжает сотрудничать с режимом Лукашенко финансово или путем передачи информации силовым структурам. И здесь опасения литовского правительства понятны", - отмечает Кристина Рихтер.

По ее словам, "ограничения необходимо вводить не по признаку паспорта, а по признаку сотрудничества с режимом Лукашенко".

"Законопроект не затрагивает режим Лукашенко, но создает значительные трудности для лояльных Литве белорусов"

Аналогичный комментарий содержится и в заявлении Объединенного переходного кабинета Беларуси (ОПК) по поводу принятого Сеймом законопроекта.

В частности, в нем говорится, что ОПК "полностью осознает необходимость мер по обеспечению национальной безопасности Литвы в условиях напряженной геополитической ситуации, связанной с войной на Украине".

Авторы заявления констатируют, что ограничения "потенциально затрагивают интересы десятков тысяч белорусов, проживающих в Литве и вносящих значительный вклад в национальную экономику своим повседневным трудом".

В документе подчеркивается, что "с началом полномасштабной агрессии России народ Беларуси выступил против нее, о чем свидетельствуют антивоенные протесты, диверсии партизан, информирование белорусами о действиях российских военных на территории Беларуси, гуманитарная помощь и участие белорусов в волонтерском движении. Белорусские добровольческие формирования активно действуют в составе ВСУ на поле боя".

Объединенный переходный кабинет также обращает внимание на то, что "фактическое уравнивание граждан Беларуси и России не имеет под собой никаких оснований. Большинство белорусов не поддерживают агрессию против Украины".

"Решение нелегитимного диктаторского режима поддержать российскую агрессию", говорится в документе, "противоречит воле белорусского народа, который с 2020 года оказывает сопротивление режиму, добивается прекращения участия в военной агрессии и восстановления демократии".

Кроме того, авторы документы подчеркивают, что в Литве уже введены дополнительные меры по выявлению граждан Беларуси, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, и "визовые ограничения, предложенные в законопроекте, будут применяться в отношении белорусов, не связанных с режимом".

Законопроект в целом не затрагивает режим Лукашенко, но создает значительные трудности для законопослушных и лояльных Литве граждан Беларуси, в том числе для тех, кто давно проживает в Литовской Республике, резюмируют авторы заявления ОПК.

Объединенный переходный кабинет Беларуси готов активно работать с органами законодательной и исполнительной власти Литовской Республики, чтобы добиться справедливого отношения к законным правам граждан Беларуси и рассчитывает на конструктивное сотрудничество.

Vytis Jurkonis Foto: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

"Раскручивание спирали возмущения не приведет ни к чему хорошему"

Логику авторов законопроекта в интервью "Салідарнасці" объясняет политолог и глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис.

Помимо всего прочего, он подчеркивает, что, если спираль возмущения и раздражения будет больше раскручиваться, это не приведет ни к чему хорошему - как для нашей страны, так и для демократической Беларуси.

Кроме того, Витис Юрконис призывает работающие в Литве белорусские бизнесы "задаться вопросом, не сидят ли у нас в компаниях ребята в погонах или пенсионеры из Минобороны, МВД или КГБ?"

Литва не может остаться последней линией обороны, - уверен Витис Юрконис. - Нужна какая-то помощь с улучшением "радаров" от белорусов.

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