Антивоенная конференция включила Ксению Собчак в "Список Путина"

В ходе первого дня работы 4-й Антивоенной конференции Форума свободной России Риге обсуждалось внесение в "Список Путина" новых фигурантов, сообщили организаторы. В субботу, 25 марта в Латвийской национальной библиотеке пройдет второй день конференции.

"Список Путина" — это проект Форума свободной России, направленный на поиск, закрепление и унификацию данных о лицах, ответственных за создание и функционирование системы узурпации власти и подавления гражданских свобод в России, а также военных преступников и лиц, ответственных за разжигание войны.

В предварительный список предложений вошли военные преступники (представители российского армейского командования), российские чиновники высокого уровня, представители репрессивной системы, преследующие антивоенных активистов и оппозиционеров. А также многие лидеры общественного мнения РФ: известные журналисты, телеведущие, актеры и рок-музыканты, поддержавшие путинскую агрессию в Украине.

В категорию военных преступников попали главнокомандующие ВВС и ВМФ России Сергей Дронов и Николай Евменов, заместитель главкома ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Из чиновников "Список Путина" пополнили руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минтранса Виталий Савельев. Участники Форума предложили для пополнения "Списка Путина" и кандидатуры ряда лидеров общественного мнения — известных людей, имеющих собственную аудиторию и влияющих на нее. Среди них телеведущий Владимир Познер, бывший руководитель радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, известная представительница шоу-бизнеса Ксения Собчак, музыканты Сергей Галанин и Владимир Шахрин, актеры Станислав Садальский, Евгений Миронов и Евгений Князев.

В результате голосования было решено Венедиктова и Познера из перечня кандидатов изъять. А Ксению Собчак все же внесли в список. За близость к Путину и активную поддержку его режима.

В субботу в Латвийской национальной библиотеке пройдет второй день конференции. В ней примут участие более 150 видных политиков и государственных деятелей из 26 стран мира. Среди них будут политик, глава совета Фонда защиты прав человека, соучредитель Форума свободной России Гарри Каспаров, бывший депутат Государственной Думы РФ Геннадий Гудков, соучредитель Форума свободной России Иван Тютрин.

Участие в конференции также примут публицист Альфред Кох, депутат Европарламента Ивар Иябс, экс-координатор санкционной политики Госдепартамента США Дэниел Фрид, директор Исследовательского центра постиндустриального общества Владислав Иноземцев, офицер Вооруженных сил Украины политолог и журналист Тарас Березовец.

"Форум свободной России" — платформа российской оппозиции, которую основали в 2016 году в Вильнюсе российские политики Гарри Каспаров и Иван Тютрин.

С момента своего основания "Форум свободной России" объединяет представителей российского общества, проживающих в России и за рубежом, занявших твердую позицию против режима президента России Владимира Путина. Они выступили за полную ликвидацию путинской диктатуры, восстановление территориальной целостности Украины, а также освобождение всех территорий, оккупированных Россией.

С 2016 года было проведено 11 "Форумов свободной России", а с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в Вильнюсе под эгидой "Форума свободной России" было проведено три антивоенных конференции.

В 2023 году Генеральная прокуратура России признала "Форум свободной России" "нежелательной организацией".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!