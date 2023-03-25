На смену весеннему теплу придет похолодание

В субботу днем погоду обусловит зона низкого давления. Утром будет сухо и солнечно, позже местами прогнозируют небольшие осадки.

До вечера дожди пройдут во многих районах, чаще и интенсивнее дожди будут идти на юге страны, местами ожидаются грозы. Днем будет 11-16 градусов тепла, только на западе будет 7-10 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью с северо-запада придет зона низкого давления. Увеличится облачность, пойдут дожди. Ночью будет 1-6 градусов тепла. В воскресенье днем погоду обусловит зона низкого давления. Днем будет облачно с прояснениями, во многих районах время от времени будут идти дожди. Похолодает, воздух прогреется всего до 5-10 градусов тепла.

В понедельник на большей части территории страны ожидаются небольшие осадки, ожидается дождь и мокрый снег. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 2-7 градусов тепла.

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