По его словам, бобер шел к морю. На автомобиль животное не реагировало.
Жители не в первый раз встречают бобров около моря. Чаще всего их встречали на пляжах на закате.
Натуралисты говорят, что такие животные прекрасно ориентируются, находят воду и знают, где им хорошо, поэтому не надо их гонять.
Вода Балтийского моря не должна нанести вреда бобрам, поскольку она не очень соленая.
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