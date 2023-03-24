Прогноз на следующую неделю: пойдет снег

Климатолог Гинтаутас Станкунавичюс в пятницу в фейсбуке поделился новым прогнозом погоды.

Климатолог прогнозирует переменчивую погоду.

На этой неделе средняя температура в Литве составляла выше +7°C. Такая температура характерна для второй половины апреля. При средней температуре 5°C начинается вегетация многолетних растений.

По словам Станкунавичюса, особого тепла в ближайшее время не будет.

Климатолог заметил, что в субботу осадки в Литве ожидаются лишь местами и будут носить кратковременный характер.

"В воскресенье в Литву придет еще один атмосферный фронт, а за ним - прохладная масса воздуха, во многих районах пройдут дожди, днем будет 7–12°C, у моря – всего 5–9°C тепла.

В ночь на понедельник уже будет прохладнее, но мороза не будет, а днем будет 4–9°C.

Во вторник в Литве снова похолодает. По ночам температура будет опускаться ниже 0 градусов, днем будет от –3 до +2°C, в конце недели, наибольшая вероятность снега и мокрого снега ожидается во вторник, будет дуть сильный ветер.

В следующие выходные и в начале предпасхальной недели также будет холодно", – писал он.

Станкунавичюс заметил, что в начале следующей недели местами снова появится снежный покров.

"Но это не должно принести особого вреда растениям и животным – на большей части озер уже нет льда, а вода в реках прогрелась до 4–7°C. Более холодной погода будет скорее всего до Пасхи, но с точки зрения многолетнего показателя это не будет сильным похолоданием", – сказал он.

Во второй декаде апреля в Литве прогнозируют более сухую, спокойную и относительно теплую погоду.

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