Климатолог прогнозирует переменчивую погоду.
На этой неделе средняя температура в Литве составляла выше +7°C. Такая температура характерна для второй половины апреля. При средней температуре 5°C начинается вегетация многолетних растений.
По словам Станкунавичюса, особого тепла в ближайшее время не будет.
Климатолог заметил, что в субботу осадки в Литве ожидаются лишь местами и будут носить кратковременный характер.
"В воскресенье в Литву придет еще один атмосферный фронт, а за ним - прохладная масса воздуха, во многих районах пройдут дожди, днем будет 7–12°C, у моря – всего 5–9°C тепла.
В ночь на понедельник уже будет прохладнее, но мороза не будет, а днем будет 4–9°C.
Во вторник в Литве снова похолодает. По ночам температура будет опускаться ниже 0 градусов, днем будет от –3 до +2°C, в конце недели, наибольшая вероятность снега и мокрого снега ожидается во вторник, будет дуть сильный ветер.
В следующие выходные и в начале предпасхальной недели также будет холодно", – писал он.
Станкунавичюс заметил, что в начале следующей недели местами снова появится снежный покров.
"Но это не должно принести особого вреда растениям и животным – на большей части озер уже нет льда, а вода в реках прогрелась до 4–7°C. Более холодной погода будет скорее всего до Пасхи, но с точки зрения многолетнего показателя это не будет сильным похолоданием", – сказал он.
Во второй декаде апреля в Литве прогнозируют более сухую, спокойную и относительно теплую погоду.
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