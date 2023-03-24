В Григишкес совершено нападение на девочку, которая шла в школу

В столичном районе Григишкес в понедельник школьницу напугал мужчина, который, видимо, хотел ее ограбить. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала, что 20 марта, в 07.50 ч., в Григишкес, девочка шла в гимназию, когда сзади к ней подошел незнакомец. Он схватил девочку за плечо и потребовал телефон, девочке удалось убежать.

"Девочка не пострадала, только испугалась", – сказала представитель полиции.

Пострадавшая указала приметы напавшего на нее мужчины, подозреваемого пока не нашли.

Возможно, мужчина был с ножом или похожим на него предметом в руке.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, собирает материалы для начала расследования по факту попытки ограбления.

Напомним, что в начале года в столице был совершен ряд нападений на детей. Большую часть этих преступлений полиция раскрыла.

Delfi напоминает, что родители и опекуны должны научить детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не брать у них конфеты, не садиться в машину к незнакомым людям.

Кроме того, важно научить детей громко кричать, если на них напали, чтобы привлечь внимание окружающих.

Важно немедленно сообщить и происшествии по номеру 112.

Кроме того, рекомендуется сопровождать малолетних детей, если им приходится ходить в удаленных и безлюдных местах, особенно в темное время.

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