ГИК отклонил жалобу Штраупайте о повторном проведении выборов в Висагинасе

В пятницу, утверждая результаты муниципальных выборов, Главная избирательная комиссия (ГИК) отклонила жалобу кандидата от партии "Свобода и справедливость" Дали Штраупайте и не согласилась повторно организовывать второй тур выборов в Висагинасе. Такое решение ГИК приняла большинством в 12 голосов. Один член комиссии воздержался.

После неудачных выборов в Висагинасе Д. Штраупайте решила обжаловать результаты голосования и требует повторения второго тура выборов в самоуправлении.

Выступая на заседании ГИК, бывший кандидат заявила, что из-за решений ГИК и судов о ее исключении, а затем возвращении на выборы она не имела равных прав в борьбе за пост мэра города. Кроме того, политик подчеркнула, что после ее возвращения на выборы сайт ГИК пару дней не обновлял информацию о кандидатах в мэры Висагинаса – вместо нее указывался политик, занявший третье место в первом туре выборов.

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Адвокат политика Юстас Вилис подчеркнул, что выборы в Висагинасе не были свободными, равными и справедливыми. По словам адвоката, конкурент Д. Штраупайте – победивший на выборах Эрландас Галагуз имел исключительные права на получение преимущества перед кандидатом от партии "Свобода и справедливость".

"Очевидно, что господин Галагуз получил преимущество из-за того, что госпожа Штраупайте не участвовала в течение пяти дней. Какого уровня (преимущество – ELTA) – сказать сложно", - сказал адвокат.

Мнения членов ГИК относительно требований Д. Штраупайте разошлись – некоторые признали недостатки работы комиссии и тот факт, что решения ГИК вызвали некоторую юридическую путаницу. Однако другие подчеркнули, что в Висагинасе не поступало жалоб на избирательные процедуры, поэтому они отметили, что решения комиссии не могут основываться только на предположениях.

Кроме того, юрист ГИК Рамунас Раманаускас подчеркнул, что временное отстранение Д. Штраупайте от участия в выборах не оказало существенного влияния на результаты. По его словам, это подтверждают результаты второго тура выборов.

Отклонив жалобы Д. Штраупайте и других партий, ГИК подтвердила результаты выборов мэров и членов совета Висагинского самоуправления.

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