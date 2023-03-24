Фермеры выехали на дороги на тракторах, формируются заторы

Один из организаторов акции Мартинас Пуйдокас распространил видео, на котором сообщает, что на автомагистрали около Крижкальниса формируется большая колонна медленно едущих тракторов.

Вероятно, на магистрали начнут формироваться огромные заторы.

С 15 ч. Минсельхоз проводит пресс-конференцию, на которой расскажут о распределении помощи молочным хозяйствам.

По сведениям Delfi, решено не давать денег крупным хозяйствам, которые пока работают прибыльно.

"Поскольку премьер-министр не удосужилась прийти на митинг (имеется в виду митинг у парламента 23 марта), фермерам самим пришлось к ней идти, поэтому люди разозлились", - сказал Пуйдокас.

Будут ли подобные акции в других местах, он не знает.

Пока на автостраде находится 10 тракторов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!