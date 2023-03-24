Вероятно, на магистрали начнут формироваться огромные заторы.
С 15 ч. Минсельхоз проводит пресс-конференцию, на которой расскажут о распределении помощи молочным хозяйствам.
По сведениям Delfi, решено не давать денег крупным хозяйствам, которые пока работают прибыльно.
"Поскольку премьер-министр не удосужилась прийти на митинг (имеется в виду митинг у парламента 23 марта), фермерам самим пришлось к ней идти, поэтому люди разозлились", - сказал Пуйдокас.
Будут ли подобные акции в других местах, он не знает.
Пока на автостраде находится 10 тракторов.
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