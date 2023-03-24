На прошлой неделе LTG Cargo отклонила 72 заявки на перевозку грузов из или в Беларусь

На прошлой неделе, с 13 по 19 марта, компания по перевозке грузов группы "Lietuvos geležinkėliai" (Литовские железные дороги, ЛЖД) "LTG Cargo" получила 613 заявок клиентов на перевозку грузов между Литвой и зарубежными странами. Среди них были 72 заявки на экспорт или импорт из/в Беларусь, которые были отклонены, говорится в сообщении.

После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой терпимости к риску на прошлой неделе было одобрено 447 заявок на перевозку грузов. 121 заявка была отклонена, решение по еще 45 заявкам будет принято после детальной оценки данных, предоставленных клиентами. Большинство отклоненных заявок на перевозку грузов (72 единицы) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.

15 заявок на перевозку груза на прошлой неделе были отклонены после того, как было установлено, что к грузу причастны компании, контролируемые белорусским правительством. Другие заявки были отклонены после оценки других комплексных рисков (соответствия санкциям ЕС, США, ООН и других, приостановления или расторжения контракта и т. д.)

Наибольшее количество заявок было отклонено на перевозку нефти – заявки на прибытие 591 вагона с этим грузом не были одобрены. Компания также отклонила заявки на перевозку 141 контейнера, 49 вагонов со строительными материалами и 45 вагонов с химическими и минеральными удобрениями.

Всего с 1 марта компания "LTG Cargo" получила 1 955 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску в марте было одобрено 1 462 заявки на перевозку грузов. 447 заявок были отклонены. Большинство из этих отклоненных заявок на перевозку грузов (258 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.

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