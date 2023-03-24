Спикер Сейма Литвы: хочется верить, что Запад очнулся от геополитической летаргии

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, выступая на конференции "Вильнюсский форум безопасности 2023", подчеркнула, что Литва давно предупреждала страны Запада о российской агрессии и постоянно напоминала им об этом. Глава парламента заявила, что ей хотелось бы верить, что Запад очнулся от "геополитической летаргии".

"Мы уже лет десять предупреждаем наших союзников на Западе о том, с кем имеем дело. Конечно, мне очень хочется прямо сейчас сказать "мы же вам говорили", но я воздержусь. Лучше выразить это в шахматных терминах – видьте ходы такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими мы хотели бы, чтобы они были. Не все черно-белое", - сказала на конференции В. Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма обратила внимание, что кризис нелегальных мигрантов, инициированный Беларусью в 2021 году, был частью более широкого плана Кремля.

"Глядя с текущей перспективы, очевидно, что наплыв мигрантов к нашим восточным границам летом 2021 года был не чем иным, как более широким планом Кремля, направленным на деэскалацию ситуации на границе, на создание политического хаоса в стране, вбить клин между государствами-членами ЕС, отвлечь внимание от подготовки Кремля к нападению на Украину, отвлечь внимание от наших финансовых и логистических ресурсов", - заявила В. Чмилите-Нильсен.

По ее словам, сопротивление Украины России дало странам Запада время осознать, какой сосед у европейских стран. Спикер Сейма надеется, что Запад "проснулся от геополитической летаргии" и больше в ней не застрянет.

"Мы сами еще не до конца поняли, какой подарок всему западу подарила Украина, давая нам время понять, где мы находимся и с кем имеем дело", - подчеркнула В. Чмилите-Нильсен.

"Хотелось бы верить, что на самом деле произошло одно – что Запад очнулся от своей геополитической летаргии. Пока сплоченный ответ Запада на вторжение России вселяет большие надежды. Не застрянем ли мы в ней снова, зависит от того, что мы будем делать дальше", - сказала глава парламента.

Спикер Сейма добавила, что Россия готова к длительной конфронтации с Западом, поэтому, по ее словам, возникает вопрос, готов ли к этому Запад.

"Правда в том, что Россия готова к долгосрочной стратегической конфронтации с Западом. Но готовы ли мы к этому?", - риторически спросила В. Чмилите-Нильсен.

По словам председателя Сейма, на проходящей в пятницу конференции "Вильнюсский форум безопасности 2023. Сдерживание путем объединения" большое внимание уделяется оборонному сдерживанию и лучшим способам и средствам его реализации.

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