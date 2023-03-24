Офис Тихановской критикует планы парламента: не надо наказывать лояльных к Литве граждан Беларуси

Предложенные парламентом поправки, связанные с ограничениями для граждан России и Беларуси, - большая проблема для законопослушных и лояльных к Литве белорусов, включая тех, которые уже давно живут в Литве, сказала советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Кристина Рихтер. Ограничения, по ее мнению, должны касаться только тех белорусов, которые поддерживают авторитарный режим Александра Лукашенко.

Сейм Литвы после обсуждения одобрил законопроект, который должен приостановить прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок. За проект закона проголосовали 113 депутатов, девять воздержались, против не было подано ни одного голоса. Поправки поддержали и правящие и оппозиция, воздержались только члены фракции Партии свободы.

Проект об ограничениях был подготовлен МИД, а представлен правительством. После этого его подкорректировал парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне. Партия свободы высказала сомнения в связи с некоторыми ограничениями, заметив, что они могут коснуться белорусской диаспоры и детей литовских ссыльных.

С замечаниями выступил и офис Тихановской.

"Предложенный проект доставит немало трудностей законопослушным и лояльным к Литве белорусам, включая тех, которые уже давно живут в Литве. Мы следим за реакцией нашей диаспоры и знаем обо всех опасениях, о том, о чем говорят в домах белорусов", – сказала Delfi Рихтер.

По ее словам, офис Тихановской убежден, что "закон должен быть направлен на тех, находится в Литве, хотя поддерживает режим Лукашенко финансово или передает информацию белорусской правоохране".

"Опасения властей Литвы понятны. Белорусские демократические силы здесь только приветствуют усилия Литвы, понимая опасность присутствия таких людей на своей территории. Но в Литве есть много людей, которые приехали, поскольку бежали от политического преследования, они продолжают противостоять белорусскому режиму", – подчеркнула Рихтер.

В поправках предлагают также приостановить прием заявок от граждан России и Беларуси на получение электронного статуса резидента, средств электронного распознавания резидента и электронной подписи и действие выданных сертификатовo электронного распознавания резидента и электронной подписи. Рихтер сказала, что тут непонятно, смогут ли продлить действие этого статуса и подписи те белорусы, которые уже получили статус резидента.

"Нельзя сказать, что эти ограничения не отвечают стандартам в рамках прав человека. Закон защищает интересы Литвы в сфере нацбезопасности, мы понимаем озабоченность страны", – отметила Рихтер.

В поправках предложено приостановить прием заявок и принятие решений по принятым заявкам граждан России и Беларуси на получение гражданства Литвы.

"К сожалению, этот закон коснется и тех, кто живет в Литве больше 10 лет. Эта установка касается и тех, кто оказался здесь до событий 2020 года и до аннексии Крыма – выучил язык, нашел работу или открыл свой бизнес и вносит свою лепту в экономику Литвы. Такие компании, как Flo, Wargaming и EPAM входят в число лидеров в сфере ИТ по уплате налогов, большая часть работников там - белорусы. Кроме того, все люди, претендующие на гражданство, находятся под контролем – включая службы безопасности Литвы", – сказала Рихтер.

Рихтер сказала, что офис Тихановской убежден: ограничения должны касаться тех, кто поддерживает режим Лукашенко и сотрудничает с ним.

По ее словам, офис Тихановской готов сотрудничать с Литвой в вопросе регламентации и может предложить свою помощь.

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