Звонок синоптику: узнать об опасных погодных явлениях теперь можно и по телефону

В связи со стремительным глобальным изменением климата во всем мире возрастает важность прогнозов погоды и предупреждений об опасных погодных явлениях. Литовская гидрометеорологическая служба (ЛГМС) разработала специальный автоответчик, предоставляющий информацию о прогнозах погоды. Он был запущен вчера, во Всемирный метеорологический день, сообщает Министерство окружающей среды.

Теперь по номеру +370 648 05433 можно узнать, какие опасные погодные явления прогнозируются и каков общий прогноз погоды, составленный синоптиком. Отдельно представлен прогноз погоды для всей Литвы, а также прогноз погоды для Вильнюса.

"Выбрав консультацию синоптика, вы будете соединены с дежурным синоптиком. Также можно будет получить информацию об открытых данных", - говорится в сообщении.

Сообщается, что телефонная линия будет очень полезна для жителей пожилого возраста, которые все еще пользуются старыми телефонами без функции сотовой сети и поэтому не могут получать важные предупреждения о прогнозируемых опасных погодных явлениях.

Также новая телефонная линия будет полезна для тех, кто по тем или иным причинам не может подключиться к интернету.

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