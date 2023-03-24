Новейшие рейтинги: каких политиков жители Литвы оценивают хуже всего

Наиболее благосклонно жители оценивают экс-президента Валдаса Адамкуса и нынешнего главу страны Гитанаса Науседу, наименее благосклонно – министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте, свидетельствует опрос, проведенный в конце февраля компанией "Baltijos tyrimai" по заказу портала LRT.

Данные февральского опроса показали, что наиболее благосклонно респонденты оценивают экс-президента Валдаса Адамкуса. Его положительно оценивают 78 проц. опрошенных, отрицательно – 12 проц.

На втором месте – президент Гитанас Науседа (69 проц. положительно, 24 проц. отрицательно).

На третьем месте – министр обороны Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 60 проц. участвовавших в опросе жителей, на четвертом – экс-президент Даля Грибаускайте, ее положительно оценивают 59 проц. респондентов, на пятом месте – лидер социал-демократов Вилия Блинкявичюте, которую поддерживают 50 проц. опрошенных.

Среди наименее благосклонно оцениваемых политиков – председатель Верховного Совета Литвы Витаутас Ландсбергис, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте и министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

В феврале В. Ландсбергиса положительно оценивали 18 проц. опрошенных, отрицательно – 75 проц., А. Армонайте благосклонно оценивали 17 проц. участвовавших в опросе жителей, неблагосклонно – 76 проц.

Лидера консерваторов Г. Ландсбергис положительно оценивали 16 проц. респондентов, отрицательно – 78 проц. опрошенных.

Публикуемый LRT опрос проводился 15-28 февраля 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1 003 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках отбора. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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