Коронавирус в Литве: 272 случая, скончался один человек

За прошлые сутки в Литве выявлено 272 случая коронавируса (COVID-19), повторно заразились 73 человека, скончался один человек в возрасте 90-99 лет, сообщило Государственное агентство данных.

Сейчас болеют 6 188 человек. С начала пандемии от коронавируса скончались 9 625 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в стране на сегодняшний день составляет 1 312 491. За сутки госпитализированы 19 пациентов, в больницах занято 117 коек для больных коронавирусом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 3 человека.

Как сообщает Государственное агентство данных, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 153,5. Средний суточный показатель новых случаев за 7 дней – 295.

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