Видео вызвало подозрения: российский пропагандист летом мог отдыхать в Литве

На платформе Tik Tok было размещено видео, которое вызвало вопросы: может ли быть так, что минувшим летом Литву посетил включенный в санкционный список Евросоюза (ЕС) российский пропагандист Артем Шейнин? Представитель Службы охраны госграницы (СОГГ) сказал, что если этот человек есть в "черном" списке, он не мог въехать в Литву.

Представитель СОГГ сказал, что информацию о том, пересекал ли конкретный человек границу, служба предоставляет только правоохране или самому человеку.

Короткое видео, вызвавшее вопросы, появилось 12 марта. На видео Шейнин стоит в очереди в магазине Maxima. На нем легкая футболка, поэтому, видимо, видео сделано летом.

"Добрый день. Я А я вас по телевизору видел. Я не ошибся?" – по-русски спросил молодой человек у Шейнина, а тот дал понять, что молодой человек не ошибся. На вопрос, живет ли он здесь, Шейнин ответил отрицательно, сказал, что приехал к друзьям.

"Часто приезжаю", – прибавил он.

Тогда молодой человек, снимавший видео, сказал, что он из Украины – это значит, что видео было снято после начала войны, возможно, минувшим летом. Молодой человек назвал Шейнина "пропагандоном" и ушел.

То, что видео снято в магазине Maximа, можно предположить по тому, что слышится литовская речь, обращение к покупателям. На видео видно, что в этом магазине Maxima можно купить литовские флажки. В комментарии к видео тоже подтверждено, что видео снято в Литве.

Шейнина включили в санкционный список ЕС 15 марта 2022 года. В тот же список попал Роман Абрамович и другие российские олигархи.

Шейнин в списке назван российским пропагандистом и ведущим передачи "Время покажет" на "Первом канале". В документе указано, что Шейнин поддерживал аннексию Крыма и ДНР с ЛНР.

В документе подчеркнуто, что о 24 2022 г., когда Россия начала вторжение в Украину, Шейнин заявил, что "операция" в Украине была неизбежностью, а ее цель - заставить украинские власти поддерживать мир.

В апреле 2022 года в соответствии с санкциями ЕС Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) заморозила имущество Шейнина и его супруги - квартиру площадью больше 100 кв. м в Паланге.

Сайт "Важные истории" недавно сообщал, что Шейнина в санкционные списки включил не только ЕС, но и Великобритания, Канада, Швейцария, Украина.

Пресс-секретарь Департамента миграции Рокас Пукинскас сказал Delfi во вторник, что возможный приезд в Литву Шейнина - не их компетенция.

"(...) информацию о пересечении границы фиксирует и администрирует СОГГ", – сказал он.

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал Delfi, что служба не может ответить на вопрос, был ли Шейнин в Литве.

"Мы не знаем, был он или нет. Если он включен в "черный" список, в информационную систему Шенгена, он в любом случае пытался бы пересечь границу Литвы с Россией или Беларусью, но его не впустили бы", – сказал Мишутис.

По его словам, в 2022 году не впустили 220 таких человек.

"Иное дело - общая зона Шенгена. Если он через какую-то страну попал в Шенген... Теоретически он включен в информационную систему Шенгена, его ни одна из стран не должна впускать <…>. Вопрос в том, был ли он в зоне Шенгена, когда его включили в список. Если попал через какую-то другую границу Шенгена, то ответственность за контроль лежит на той стране, тогда он может спокойно перемещаться от Португалии до Литвы", – предположил он.

Delfi информировали, что СОГГ располагает информационной системой, в которой указано, кто и когда пересек границу Литвы, но третьим сторонам эту информацию не предоставляют.

Мишутис повторил, что человек, попавший под санкции, приехать в Литву не мог.

Он сказал Delfi, что вопрос еще в том, действительно ли на видео Шейнин.

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