Рейтинги партий: позицию лидера делят соцдемы и Союз демократов "Во имя Литвы"

Если бы выборы состоялись в это воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) и возглавляемый экс-премьером Саулюсом Сквернялисом Союз демократов "Во имя Литвы", свидетельствует опрос жителей, проведенный в конце февраля компанией "Baltijos tyrimai" по заказу портала LRT.

В феврале как за СДПЛ, так и за Союз демократов "Во имя Литвы" свой голос отдали бы по 13,1 проц. избирателей. В ходе январского опроса за СДПЛ проголосовали бы 14,4 проц., за Союз демократов "Во имя Литвы" – 14,7 проц. респондентов.

За этими двумя лидирующими партиями на третьем месте в феврале расположился правящий Союз Отечества – Христианские демократы Литвы, которых поддержали бы 10,2 проц. респондентов. В ходе январского опроса эту партию поддерживали 11,7 проц. респондентов.

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Далее в рейтинговой таблице располагаются Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) – 6,6 проц., Партия труда – 6,4 проц., Движение либералов – 4,9 проц., Партия свободы – 2,5 проц., Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) – 3,5 проц., партия "Свобода и справедливость" – 3,4 проц.

28,5 проц. опрошенных утверждали, что не решили, за какую партию отдали бы свой голос.

Публикуемый LRT опрос проводился 15-28 февраля 2023 г. В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 1 003 жителя Литвы (в возрасте 18 лет и старше), опрос проводился в 111 точках отбора. Мнение опрошенных отражает мнение жителей Литвы в возрасте 18 лет и старше. Погрешность результатов исследования составляет до 3,1 проц.

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