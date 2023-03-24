Ночью в Вильнюсском районе мужчина пытался сжечь дом

В деревне Куприёнишкес пьяный мужчина пытался сжечь дом.

В пятницу ночью, в 0.50 ч., по Единому номеру помощи позвонил человек и сказал, что по соседству, кажется, горит двухэтажный дом. Помощь потребовалась жительнице дома. Она пожаловалась на насилие со стороны сына.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

Полиция сообщила, что мужчина (1968 г.р.) намеренно поджег постель и угрожал сжечь дом.

Подозреваемый был пьян (1,46 промилле). Его закрыли в КПЗ.

Мужчине грозит ответственность за уничтожение имущества опасным для общества способом.

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