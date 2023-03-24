Президент на саммите ЕС: санкции необходимо усиливать до тех пор, пока агрессия не будет остановлена

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа принимает участие в заседании Европейского совета в Брюсселе. В четверг во второй половине дня главы государств и правительств стран – членов Европейского союза обсудили вопросы поддержки Украины. В заседании в режиме видеоконференции принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Обращаясь к лидерам стран ЕС и Украины, Г. Науседа подчеркнул, что ЕС должен учитывать тот факт, что Украина добивается прогресса в реализации реформ и рекомендаций Европейской комиссии, несмотря на войну в стране. По словам главы государства, переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться уже в этом году, говорится в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.

Президент Литвы приветствовал решение ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины. По словам президента, это позволит быстрее и эффективнее помогать Украине на поле боя. Глава государства также выступил за увеличение Европейского фонда мира, за счет которого финансируется поддержка обороны Украины.

Выступая на заседании Европейского совета, Г. Науседа отметил, что решение Международного уголовного суда возбудить дело против Путина и создать Международный центр по расследованию преступления агрессии России против Украины является важным шагом вперед в привлечении России к ответственности. Тем не менее, по словам Г. Науседы, необходимо продолжать прилагать все усилия для создания специального трибунала.

Президент также подчеркнул необходимость усилить давление на агрессора и как можно скорее начать подготовку 11-го пакета санкций ЕС против России. "Не может быть никакой усталости от санкций. Разговоры о смягчении санкций в той или иной форме абсолютно неприемлемы. До тех пор, пока не перестанет проливаться украинская кровь от рук россиян, мы должны продолжать последовательно ужесточать санкционную политику ЕС против России", - сказал президент Литвы. Глава государства также подчеркнул необходимость работы с третьими странами, чтобы не допустить обхода санкций.

Г. Науседа обратил внимание лидеров стран – членов ЕС на вызывающие беспокойство действия России на Запорожской АЭС, которые несут угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы. Президент подчеркнул, что еще одним инструментом ядерного шантажа в руках агрессора является соседняя с Литвой Белорусская АЭС, неоднократные инциденты на которой подтверждают ненадлежащее обслуживание и дефекты систем. Это, по словам Гитанаса Науседы, еще один аргумент в пользу включения "Росатома" в пакет санкций ЕС, а также отказа от российских ядерных технологий странами, использующими их, и поиска более надежных альтернатив, говорится в сообщении Президентуры.

Президент Литвы призвал глав государств и правительств стран – членов ЕС уделять больше внимания ситуации в Молдове. По утверждению Г. Науседы, что эта страна особенно остро ощущает на себе последствия войны России против Украины и влияние враждебных сил, поэтому поддержка и помощь ЕС крайне важны. Глава государства отметил, что ЕС должен более активно поддерживать стремление Молдовы к евроинтеграции, содействовать проведению реформ и выполнению рекомендаций Еврокомиссии.

Лидеры стран – членов ЕС в рамках заседания в четверг также встретились с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Участники встречи обсудили гуманитарную ситуацию в Украине, оказываемую ей помощь, а также вопросы экспорта зерна из Украины.

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