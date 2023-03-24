Погранслужба Литвы: за сутки развернули 38 нелегальных мигрантов

В четверг сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) не впустили 38 мигрантов, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу.

В Латвии за прошлые сутки зафиксировано 28 попыток незаконно пересечь границу с Беларусью, польские пограничники во вторник предотвратили проникновение 98 мигрантов.

За 2022 г. сотрудники СОГГ в общей сложности не впустили 11 211 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу, в этом году – 585.

Всего с начала миграционного кризиса, вызванного Беларусью, литовские пограничники предотвратили незаконное проникновение 19,9 тыс. мигрантов.

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