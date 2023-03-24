Депутат Скарджюс решил покинуть ряды социал-демократов

Депутат Артурас Скарджюс в четверг вечером распространил сообщение, в котором уведомил, что ушел из Партии социал-демократов Литвы.

"Я оценил возникшую шумиху в партии и принял решение покинуть ряды социал-демократов и их фракцию в парламенте. Я думаю, возвращение в Партию социал-демократов было ошибкой. Партия в последнее время изменилась до неузнаваемости. Не зря говорят, что в ту же реку дважды не входят. Благодарю всех приятелей, с которыми не один год довелось работать, которые приглашали меня вернуться в партию и фракцию, искренне поддержали этот мой шаг. Желаю Партии социал-демократов всего наилучшего", – сказано в сообщении.

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Напомним, что в четверг сообщалось, что бывший "трудовик" Скарджюс перешел во фракцию соцдемов, поскольку стал членом этой партии.

"В партии много отрицательных отзывов, удивления в связи с решениями Купишкского отделения партии и ее фракции в парламенте. Я знаю, что уже обратились в партийную комиссию по этике. Не хочу спешить, но думаю, в вопросе Скарджюса допустили ошибку, надеюсь, ее исправят", – сказал Delfi соцдем Миндаугас Синкявичюс.

Информацию о переходе Скарджюса и одной фракции в другую сообщили на утреннем заседании парламента 23 марта. Перед заседанием эту информацию подтвердила и староста фракции соцдемов Оринта Лейпуте. "Скарджюс вступил в Партию социал-демократов Литвы, в Купишкское отделение. В соответствии с нашим Уставом, он должен работать в нашей парламентской фракции", – пояснила Лейпуте.

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