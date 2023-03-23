По данным полиции, в 18 ч. поступило сообщение о том, что на перекрестке шоссе Республики Обоих народов и ул. Киртиму столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.
По словам очевидцев, микроавтобус упал на бок.
По данным полиции, пострадали три человека (водитель и две женщины), но травмы были не очень тяжелые. Пострадавших увезли в больницу.
Пассажиры перевернувшегося Mercedes Benz сказали Delfi, что в машине ехали 9 человек, они ехали из Вильнюса в Вену. На перекрестке в микроавтобус врезался легковой автомобиль, после столкновения микроавтобус перевернулся.
Водитель легкового автомобиля Kia не пострадал.
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