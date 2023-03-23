Анушаускас на встрече с министром обороны Латвии: нам нужно привлекать в наш регион новые силы

ELTA ru.DELFI.lt

Arvydas Anušauskas Foto: ELTA / Julius Kalinskas

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в четверг встретился с министром обороны Латвии Инарой Мурниеце. По его словам, страны должны привлекать в регион новые силы, говорится в пресс-релизе Министерства обороны.