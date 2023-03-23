В Литве появились новые инициативы относительно граждан России и Беларуси

Члены правящего Союза свободы в четверг зарегистрировали предложение в связи с введением ограничений для граждан России и Беларуси. Предлагается предусмотреть больше исключений и не применять ограничение в отношении тех людей, у которых есть долгосрочные связи с Литвой, которые намерены здесь остаться и которые были проверены литовскими ведомствами.

В парламенте обсуждается законопроект о введении национальных санкций из-за агрессии в Украине, который должен приостановить прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок. Эти поправки единогласно поддержала даже оппозиция, а вот фракция Партии свободы во время голосования воздержалась.

Статьи по теме: Фракция Свободы выступила против ограничений для россиян и белорусов в Литве

Проект об ограничениях был подготовлен МИД, а представлен правительством. После этого его подкорректировал парламентский Комитет по нацбезопасности и обороне. Партия свободы высказала сомнения в связи с некоторыми ограничениями, заметив, что они могут коснуться белорусской диаспоры и детей литовских ссыльных.

Сейчас после поправок ПКНБО и голосования в парламенте предлагается приостановить прием заявок на получение гражданства от граждан России и Беларуси, кроме случаев, когда заявка касается отказа от гражданства.



Кроме того, предлагается приостановить право на покупку недвижимости на территории Литвы гражданами России или учрежденными ими или контролируемыми ими юридическими лицами, кроме случаев, когда у гражданина России есть ВНЖ в Литве.

По мнению представителя Партии свободы, надо приостановить только подачу заявок от граждан России, плюс предусмотреть больше исключений. Предлагается, чтобы ограничение не распространялось на тех граждан России, которые получили постоянный вид на жительство в Литве или на тех, кто по закону о гражданстве имеет право на восстановление гражданства и в тех случаях, когда в установленном законом порядке получена информация о том, что он не представляет угрозы для госбезопасности, общественного порядка, когда подается заявка на отказ от гражданства или когда решение принимается в случае лишения гражданства Литва из-за получения гражданства другой страны.

"Люди, которые получили постоянный вид на жительство в Литве показали твердое намерение создавать крепкие связи с Литвой и остаться здесь. Подать заявку на получение гражданства могут только люди, которые долгое время законно проживали в стране", – указали члены Партии свободы.

По их мнению, не надо ограничивать права людей, которые приехали жить в Литву еще до начала войны в Украине: "Часть людей или их детей еще до российской агрессии 2014 г. жили в Литве, они не связывали себя с агрессоров, они учат литовский или уже говорят по-литовски".

Подчеркивается, что "в отношении человека, который хочет получить постоянный вид на жительство в Литве, Департамент миграции и другие ведомства проводят проверки, оценивают риски и только тогда принимают решение".

Кроме прочего, по мнению фракции Партии свободы, разрешить покупать недвижимость в Литве должны разрешить не только тем гражданам России, которые получили ВНЖ в Литве, но и тем, у кого есть ПВЖ.

"С целью снижения риска для нацбезопасности предлагается ограничения применять в отношении тех граждан России и управляемых ими компаний, у которых нет долгосрочных связей с Литвой, которые не были проверены литовскими ведомствами, у которых нет ни ВНЖ, ни ПМЖ. Надо обратить внимание на то, что обращающегося за ВНЖ человека проверяет и Департамент миграции и службы безопасности", – сказано в примечаниях к предложениям.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!