Massive Wood Construction увольняет всех работников

Massive Wood Construction, занимающаяся производством деревянных сборных конструкций и их деталей, намерена сократить всех 40 работников и проинформировала об этом Службу занятости.

Компания, учрежденная в 2008 г. в Шяуляе, в 2021 г. получила 3,962 млн. евро доходов от продаж, понесла убытки в размере 158 тыс. евро.

Согласно реестру юридических лиц, единственным акционером "Massive Wood Construction" является норвежская компания "MWC Gruppen".

Первым о планах компании сообщил портал "Verslo žinios". Глава "Massive Wood Construction" Тадас Мисюс пояснил vz.lt, что решение об увольнении работников было принято после возбуждения дела о банкротстве контролирующей норвежской компании, которая также была единственным заказчиком.

По данным Государственного фонда социального страхования (Содра), в компании работали 38 человек, нее задолженность перед бюджетом "Содры" составляла 71 088,46 евро. В январе средняя зарплата в "Massive Wood Construction" составляла 1 930,5 евро (около 1 202 евро нетто).

Об увольнениях работников Службе занятости с 8 марта сообщили еще две компании "Fern Production" (28 работников) и "Theca Furniture" (83 работника).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!