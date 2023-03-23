Во втором туре муниципальных выборов проголосовали почти 46 процентов избирателей

В ходе состоявшегося на прошлой неделе второго тура муниципальных выборов к урнам для голосования прибыли 45,82 проц. всех избирателей, имевших право голоса в этом туре выборов, говорится в пресс-релизе Главной избирательной комиссии (ГИК).

Согласно данным ШИК, наиболее активно членов муниципальных советов и мэров избирали жители в возрасте 75 лет и старше. Их на выборы прибыло 55,13 проц. ото всех избирателей этой возрастной группы. По сравнению со вторым туром муниципальных выборов в 2019 г., активность этой группы возросла на 3 проц.

Наименее активная группа на этих выборах – избиратели в возрасте 18-24 лет, их к урнам для голосования пришло чуть более 30 проц. Но данные ГИК свидетельствуют, что с каждым годом показатель активности молодых избирателей последовательно увеличивается. Во втором туре выборов в 2019 г. проголосовали 26,5 проц. избирателей этой возрастной группы.

По данным ГИК, наиболее активно во втором туре выборов в этом году голосовали избиратели Пагегяйского (62,13 проц.), Алитусского районного (59,93 проц.), Лаздийского районного (56,01 проц.), Шилальского районного (55,19 проц.) и Игналинского районного (54,90 проц.) самоуправлений.

Наиболее пассивно свою волю во время второго тура голосования выражали избиратели Паневежского районного (27,61 проц.), Шяуляйского районного (27,89 проц.), Кельмеского района (33,32 проц.), Клайпедского районного (33,44 проц.) и Мажейкского районного (36,18 проц.) самоуправлений.

Во втором туре муниципальных выборов правом голоса обладали более 1 млн. 422 тыс. избирателей, проживающих в 34 самоуправлениях Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!