Дискуссия: в каком представительстве нуждается русскоязычная Клайпеда?

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В Литве падает популярность партий, представляющих национальные общины, в том числе и этнических русских. Отдельных партий или политических комитетов, которые на прошедших муниципальных выборах в Клайпеде строили бы свою программу на защите интересов и нужд русской общины, в этот раз не было. На ситуацию повлияла и война России против Украины. Однако общины, несмотря на сократившееся представительство, никуда не делись. В Клайпеде около 20 процентов жителей — этнические русские.