Кто их представляет, нуждаются ли они в представительстве на муниципальном уровне? Как живут нацобщины после начала войны в Украине? Как и какие акценты расставлять в разговоре о русских Литвы, учитывая то, что отношения к ним в литовском обществе ухудшилось, а некоторые даже склонны не афишировать свою национальную идентичность?
Участники дискуссии:
Габриэле Бурбулите-Цискаришвили, политолог, Клайпедский университет
Ярослав Дворак, профессор, заведующий кафедрой государственного управления и политических наук Клайпедского университета
Родион Петров, художник
Дмитрий Семенов, модератор, журналист Delfi
Дискуссия проходит на русском языке.
Трансляция доступна на сайте ru.delfi.lt, а также на каналах портала в Youtube и Facebook.
Организаторы — Центр исследований Восточной Европы и портал Delfi.
Начало эфира в 15.00
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