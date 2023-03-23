В конце 2022 года жители Литвы больше путешествовали

Количество поездок жителей страны по Литве с ночевкой в четвертом квартале 2022 г., по сравнению с тем же кварталом 2021 г., увеличилось на 8,4 проц. и составило 780,6 тыс. поездок, количество однодневных поездок увеличилось на 0,2 проц. и составило 2,4 млн., сообщает Государственное агентство данных.

В октябре-декабре 2022 г. средняя продолжительность поездки жителя страны по Литве составляла 2,14 ночи.

Путешествовавшие по Литве жители потратили 94,5 млн. евро. За одну личную поездку житель страны в среднем тратил 54 евро, за бизнес-поездку – 69 евро.

45 проц. местных туристов ночевали в гостиницах, гостевых домах или мотелях, 22 проц. – у родственников или друзей, 18 проц. – в арендуемом жилье, 7 проц. – в своем жилье для отдыха, 6 проц. – в санаториях и оздоровительных учреждениях, 2 проц. – в других местах.

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Наиболее популярным транспортным средством был легковой автомобиль – на нем путешествовали 89 проц. жителей страны. На автобусе – 7 проц., на поезде – 3 проц., на другом транспортном средстве – 1 проц.

В четвертом квартале 2022 г. путешествовавшие по Литве жители страны оценивали свои поездки очень хорошо (74 проц.), хорошо (25 проц.) и удовлетворительно (1 проц.).

В качестве основных причин, по которым они не отправлялись в поездки по стране, жители Литвы указывали недостаточные доходы (35 проц.), проблемы со здоровьем (16 проц.), семейные обязательства (уход за детьми, больными) (15 проц.), занятость (10 проц.), недостаток безопасности (8 проц.), нежелание путешествовать (7 проц.), другие причины (9 проц.).

Из однодневных поездок 92 проц. составили поездки в личных целях, 8 проц. – деловые поездки.

За рубеж в четвертом квартале 2022 г. путешествовали 353,7 тыс. жителей страны или на 60,1 проц. больше, чем за тот же период 2021 г., средняя продолжительность поездки за рубежом – 6,6 ночи.

45,3 проц. путешествовавших ночевали в гостиницах или мотелях, 52,1 проц. – у родственников и друзей, в частном секторе размещения.

В октябре-декабре 2022 г. туристы из Литвы, путешествовавшие за рубежом, потратили 217,8 млн. евро, это на 61,9 проц. больше, чем за тот же период 2021 г. В четвертом квартале 2022 г. один житель Литвы во время поездки за границу в среднем тратил 517 евро.

Количество путешествий за рубеж в четвертом квартале 2022 г., по сравнению с тем же периодом 2021 г., увеличилось на 58,5 проц. Жители Литвы отправлялись в 421,2 тыс. поездок. Турпакетами, приобретенными у туроператоров, воспользовались в случае 33,4 проц. всех поездок, или на 88,1 проц. больше, чем в четвертом квартале 2021 г.

Личные поездки составили 70,1 проц. всех поездок за рубеж, деловые поездки – 29,9 проц.

Чаще всего путешествовали в Турцию (38,8 тыс. или 9,2 проц. всех путешествий), Польшу (33,9 тыс. или 8 проц.), Латвию (31,6 тыс. или 7,5 проц.), Германию (30,5 тыс. или 7,2 проц.), Соединенное Королевство (28,1 тыс. или 6,7 проц.) и Беларусь (27,1 тыс. или 6,4 проц.).

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