Одно из самых больших озер Литвы удивило цветом прибрежного песка

Озеро Дуся называют дзукийским морем. Этот водоем удивляет необычными явлениями. На этот раз прибрежный песок озера окрасился в розовый цвет.

Заместитель директора Дирекции Дзукийских и Сувалькийских охраняемых территорий Рамунас Кругялис сказал, что песок на берегу озера краснеет ежегодно, только в разных местах. Это кратковременное явление, песок сохранит розовый цвет до первой бури.

"Возможно, такой цвет придают шишки ольхи, а может пух отцветших камышей. Сейчас дует западный ветер, все несет сюда. Но первая буря смоет этот эффект", – сказал он.

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