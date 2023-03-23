Эфир Delfi: лидер Китая в Москве, а Японии в Киеве — как это повлияет на ход войны?

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Китайский лидер Си Цзиньпин накануне завершил свой первый - с начала полномасштабной войны - визит в Москву, где он провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Стороны подписали 14 документов об углублении сотрудничества. Си и Путин также продолжали продвигать идею так называемого мирного плана Китая, который предполагает прекращение огня и переговоры.