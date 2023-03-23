В Варенском районе задержана самая большая в этом году группа нелегалов

В Варенском районе задержана самая большая в этом году группа нелегалов (51 человек) и сопровождавший их белорус.

В среду (22 марта) утром пограничники Кабяльской заставы (Варенский район) через видеосистемы у границы с Беларусью зафиксировали нелегалов. Было видно, что группу ведут двое мужчин. Для того, чтобы скрыть следы, они разложили на дороге спальные мешки и пытались пройти в глубь территории Литвы. Нелегальный переход был совершен в пределах Чепкеляйского болота.

Из-за болотистой местности здесь нельзя установить забор.

После фиксации мигрантов на место выехали пограничники. В нескольких сотнях метров от границы пограничники задержали 51 нелегала.

Они еще не успели разбиться на небольшие группы и уйти дальше на территорию Литвы.

В стороне от группы пограничники задержали и белоруса, который сопровождал нелегалов. Второй сопровождавший нелегалов мужчина успел скрыться на территории Беларуси.

Служба охраны госграницы сообщает, что помощь врачей никому не потребовалась, все мигранты чувствовали себя хорошо, не успели ни промокнуть, ни замерзнуть. Однако их было решено доставить в отделения СОГГ. Там им дали отдохнуть, напоили горячими напитками, накормили. Одежда и обувь требовалась лишь нескольким из них. После этого 51 мигранта было решено не пускать в Литву. Им вручили гуманитарные пакеты и вернули в Беларусь.

В отделениях СОГГ мигранты провели почти сутки. В Беларусь вернули 41 гражданина Ирана, 8 афганцев и 2 сирийцев, у остальных не было документов. В числе мигрантов было 38 взрослых мужчин, 10 женщин и 3 несовершеннолетних детей. Дети были с обоими родителями.

Сопровождавший нелегалов гражданин Беларуси был закрыт в КПЗ.

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