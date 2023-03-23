У здания парламента Литвы проходит митинг литовских фермеров

Фермеры собрались на митинг у здания парламента Литвы в Вильнюсе. Они требуют помощи сектору молочного хозяйства, снижения требований в сфере охраны природы и не повышать налоги.

Фермеры сначала обещали, что колонны тракторов на митинге не будет, только со всей Литвы съедутся фермеры на автобусах. До начала митинга у здания Министерства сельского хозяйства Литвы "кто-то" высыпал кучу грязных галош.

Фермеры еще до начала акции представили свои требования.

На митинг приехали не только владельцы молочных хозяйств, но и фермеры других секторов.

Митинг молочников поддерживает и ассоциация зерноводов. Ее представители также участвуют в митинге 23 марта. Ситуация в сфере сельского хозяйства быстро ухудшается, поэтому стоит вопрос будущего не только молочного сектора, но и сектора зерноводства, свиноводства, овощеводства, птицеводства и др.

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Представители сферы сельского хозяйства требуют пересмотра Национальной стратегии сельского хозяйства, отказа от более жестких требований, нежели установленные ЕС.

"Литовская ассоциация зерноводов примет участие в митинге, организует автобусы из Кедайняйского, Пасвальского, Радвилишкского и Мажейкяйского районов. Итак, – пора сказать СТОП разрушению сельского хозяйства в Литве!", - сказано в комментарии.

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