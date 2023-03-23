Беспорядки у здания муниципалитета Вильнюсского района: блокировали перевозку пакетов с бюллетенями

В четверг утром Главизбирком получил информацию о том, что у здания муниципалитета Вильнюсского района блокируют перевозку бюллетеней в ГИК. Член округа Альгирдас Радушис сообщил Delfi, что это произошло по указанию администрации муниципалитета Вильнюсского района, вокруг комиссии установили сотрудников муниципальной службы общественной безопасности. Представитель ГИК подтвердила Delfi, что проблемы были, но потом удалось договориться, бюллетени в сопровождении полиции доставили в ГИК.

Об этой ситуации Радушис сообщил в фейсбуке.

"Вчера на заседании избирательной комиссии муниципалитета Вильнюсского района было решено не пересчитывать голоса. Сегодня комиссия Вильнюсского района должна была перевезти мешки с бюллетенями в ГИК. администрация Вильнюсского района блокировала процесс", - писал он.

Delfi связался с председателем избиркома Вильнюсского района Яниной Гируцкой, однако она не захотела ничего комментировать.

"Пока ничего не происходит, работаем спокойно, общаемся", - сказала она. На вопрос, действительно ли не дают вывезти бюллетени, она сказал, что такого пока нет, но подчеркнула, что "ведут переговоры".

Радушис сказал Delfi, что четверг – последний день перевозки мешков с бюллетенями в ГИК.

Член комиссии сказал, что транспорт, на котором должны везти бюллетени - муниципальный, а водителю автобуса указали не предоставлять услугу.

Пресс-секретарь ГИК Индре Раманавичене сказала Delfi, что в четверг утром Гируцка сообщила им об определенных проблемах с перевозкой бюллетеней и других документов в ГИК.

"Это нормальный процесс организации голосования, все муниципалитеты вчера и сегодня везут документы, муниципалитеты выделяют для этого транспорт, обеспечивают безопасность документов при перевозке. Это первый случай, когда муниципалитет чинил препятствия", - сказала она.

По словам Раманавичене, по последним данным, о перевозке уже договорились, транспорт сопровождает полиция.

Напомним, что лидер Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемар Томашевский сказал после второго тура выборов мэра, что выборы в Вильнюсском районе нельзя назвать свободными. Политик говорил о нарушениях. Партия обжаловала результаты выборов.

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