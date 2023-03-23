С апреля в Каунасском аэропорту планируется начало выполнения чартерных рейсов в Турцию

Туроператор "Coral Travel" сообщает, что планирует запуск чартерных рейсов для путешествия из Каунаса в регион Анталии (Турция). Как сообщают аэропорты Литвы, маршрут прямых чартерных рейсов появится на информационных табло Каунасского аэропорта после перерыва более чем в 10 лет и станет очень удобной альтернативой для жителей страны, которые планируют отдыхать в Турции.

Полеты из Каунасского аэропорта в Анталию начнутся 27 апреля и продлятся до 28 октября.

Туроператор утверждает, что это не является переносом рейсов из столицы, а дополнительная альтернатива путешествиям, которую отдыхающие смогут выбрать по собственному усмотрению.

Рейсы "Coral Travel" в Анталию из Вильнюсского аэропорта будут организовываться по обычному графику – во время пика сезона до 14 полетов в неделю, а из Каунасского аэропорта – 2 раза. Полеты будут выполняться авиакомпанией "Freebird Airlines".

По мнению представителей аэропортов Литвы, прямых чартерных рейсов из Каунаса в Турцию путешественникам пришлось ждать более 10 лет – именно столько времени потребовалось, чтобы этот маршрут вновь появился на информационных табло Каунасского аэропорта.

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