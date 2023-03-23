Патриарх Варфоломей: церковь в России сотрудничает с государством в совершении преступления

Патриарх Константинопольский Варфоломей I, находящийся с визитом в Вильнюсе, подчеркивает, что Московский патриархат сотрудничает с российскими властями в совершении преступлений агрессии в Украине, а потому также должен будет за это ответить.

"Церковь в России сотрудничает с государством в совершении преступления агрессии. И также несет за это ответственность. За похищение украинских детей. В результате страдают не только украинцы, но и россияне. Более 100 тыс. россиян погибли, и им еще предстоит ответить за огромную совершенную жестокость", - на организованной в Сейме конференции в среду сказал Варфоломей I.

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Страх Литвы по поводу России небезоснователен

Патриарх Константинопольский также подчеркнул, что страх Литвы по поводу российской агрессии небезоснователен.

"Мы находимся недалеко от того места, где идет война. Мы видим, что возникает большое давление. Несмотря на то, что расстояние между Литвой и Черным морем достаточно большое, Украина по-прежнему остается для Литвы центральным фокусом", - сказал Варфоломей I.

"Хотя Литва находится под защитой НАТО, ее опасения небезосновательны. Литва пережила трагическую историю, поэтому ее граждане чувствительны и мудры", - подчеркнул он.

Патриарх обратил внимание, что нынешний кризис в Украине, происходящий из-за неспровоцированной российской агрессии, является эпицентром геополитического землетрясения.

"Европа просыпается от глубокой иллюзии, потому что думала, что война в Европе осталась в прошлом. Хотя Европа была к этому интеллектуально не готова, она быстро адаптировалась к такой ситуации с помощью таких государств-членов, как Литва", - сказал он.

Варфоломей I сказал, что не сомневается, что война на Украине, несомненно, повлияет на развитие Европы и мира.

Россия использует религию как геополитический инструмент

Патриарх также указал, что Россия использует религию как политический инструмент. По его словам, после избрания Кирилла патриархом Московским усилилась враждебность русской Церкви к Константинопольскому патриархату.

"Мы видим, что избрание Кирилла патриархом Московским в 2009 году усилило враждебность. Политическое и религиозное руководство России использовало религию как политический и геостратегический инструмент в руках вселенского патриархата. Таким образом, он был призван вести с помощью количественных аргументов: большинство восточных православных верующих пытаются получить первенство в Православной Церкви", - подчеркнул патриарх.

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