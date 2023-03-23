Фракция Свободы выступила против ограничений для россиян и белорусов в Литве

В парламенте обсуждается законопроект о введении национальных санкций из-за агрессии в Украине, который должен приостановить прием заявлений о получении гражданства республики от граждан России и Беларуси и рассмотрение уже поданных заявок. Эти поправки единогласно поддержала даже оппозиция, однако в рядах правящих мнения неожиданно разделились – фракция Партии свободы поправки не поддержала.

Члены фракции убеждены, что некоторые установки поправок непропорциональны: ограничения, по их словам, коснутся и тех граждан России и Беларуси, которые долгое время живут в Литве и не представляют никакой угрозы для нацбезопасности.

Однако позиция главы парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринаса Кащюнаса иная, хотя он и готов идти на компромисс.

Соответствующие поправки парламент в первом чтении одобрил 21 марта.

Проекты подготовил МИД, представило правительство.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен отнесла поправки к числу неотложных проектов.

"Очень важно, чтобы бизнес агрессора не мог обойти установленные санкции", – сказала она.

Во время первого чтения проект единодушно одобрила и оппозиция. За проголосовали 113 депутатов, никто не голосовал "против", еще 9 воздержались (это и были члены фракции Партии свободы).

В зале заседаний представители Партии свободы никакие замечания к проекту не делали.

Представитель Партии свободы Валентинас Миталас сказал Delfi, что фракция была удивлена тем, как проекты "подправил" ПКНБО.

"Из правительства пришел хороший проект, но некоторые предложения ПКНБО вызывают у нас вопросы. Я знаю, что эти вопросы еще будут обсуждаться", – сказал он и заметил, что есть вопросы в связи с тем, как закон коснется белорусской диаспоры в Литве и детей ссыльных.

"Очень важно, чтобы мы, применяя санкции и ограничения для граждан других стран, не выпихнули из Литвы всю белорусскую диаспору, чтобы не выставили из Литвы детей ссыльных, которые выросли в других странах. Мне кажется, что это важные детали, я думаю, глава ПКНБО это одобряет – вчера с ним говорили мои коллеги, я надеюсь, эти поправки внесут", – сказал Миталас.

Другой представитель партии Томас-Витаутас Раскявичюс сказал Delfi, что установки ПКНБО фракцию не удовлетворяют. А именно:

- приостановка приема и рассмотрения заявок от граждан России и Беларуси на получение гражданства Литвы (за исключением заявок об отказе от гражданства);

- приостановка права граждан России и принадлежащих им юридических лиц на покупку недвижимости в Литве.

Фракция, по его словам, понимает идеи и цели ограничений, но он считает, что ограничения должны быть пропорциональнее. Он считает, что ограничения не должны касаться тех граждан России и Беларуси, которые уже какое-то время живут в Литве.

"Представьте, живешь в Литве 10 лет с российским паспортом, с ВНЖ, а сейчас не можешь подать заявку на получение гражданства, хотя у тебя по действующим законам есть такое право. Идею мы понимаем, но тогда надо менять процедуру предоставления гражданства для приезжих (...)", – сказал депутат.

Глава ПКНБО Кащюнас считает, что позиция Партии свободы шлет плохие сигналы обществу.

"Не хочется верить, что Партия свободы пророссийская. Я верю, что это ошибка, недоразумение, что мои партнеры по коалиции встанут на сторону нацбезопасности Литвы – плечом к плечу со мной. Моя миссия - оборона территориальной целостности, независимости и нацбезопасности", – сказал он Delfi.

Он скептически отнесся к замечаниям представителей Партии свободы.

"Что касается гражданства, тут все просто: процедуру приостанавливают на год <...>. Если война будет продолжаться, она снова будет действовать, мы не лишаем права, а приостанавливаем процедуру. Что мы все, кто здесь живет, будем гражданство раздавать? <...>

Предлагаю Партии свободы встать на сторону государства. Защищая государство, мы защищаем наши права и свободы", – сказал депутат.

Что касается приобретения недвижимости гражданами Беларуси и России, Кащюнас сказал, что жилье можно арендовать.

Однако политик сказал, что попытается реагировать на замечания коллег и искать компромисс.

4Действительно серьезно буду думать. Я оцениваю, был деловой разговор с Аушрине (Армонайте – Delfi) <...>. Будем искать решения, которые подойдут всем", – сказал глава ПКНБО.

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