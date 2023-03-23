Прогноз синоптиков: будет тепло, но дождливо

В четверг днем над страной пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки. Будет облачно.

Во многих районах прогнозируют дожди: на западе осадки ожидаются в первой половине дня, на востоке - после обеда. Будет пасмурно и дождливо, но тепло – воздух прогреется до 9-14, у моря до 6-8 градусов.

В ночь на пятницу Литва останется в зоне низкого атмосферного давления. Во многих районах будут идти дожди. Ночью будет 2-7 градусов тепла.

В пятницу днем циклон обусловит облачную погоду. Во многих районах пройдут дожди, более обильные осадки ожидаются на западе страны. Станет еще теплее, воздух прогреется до 10-15, у моря до 7-9 градусов тепла.

В выходные также ожидаются осадки, будет дуть сильный ветер, станет прохладнее.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!