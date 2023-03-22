Опубликованы фамилии людей, которых в 1941 и 1945-1953 годах планировали отправить в ссылку

Специальный архив Литвы на сайте "Электронный архив фамилий" опубликовал фамилии людей, которые в 1941 г., 1945-1953 гг. были внесены в списки лиц, планируемых отправить в ссылку, говорится в пресс-релизе.

Архивные списки неполные, а некоторые списки содержат мало информации. Из списков, составленных в 1941 г., сохранились только списки лиц, подлежащих ссылке из Вильнюса и Каунаса, а также Мажейкского и Утенского уездов. Немного информации можно найти в списках, составленных по уездам в 1945-1948 гг.

В одних списках внесены только данные глав семей, подлежавших ссылке, в других указываются данные всех членов семьи, но отсутствуют некоторые анкетные данные (год рождения, место и т. д.). Списков некоторых уездов, например Вилкавишкиса, нет вовсе. Списки, составленные в 1949 г. и позднее, содержат значительно больше сведений. Списки составлены по уездам, а в некоторых уездах выделены округи. В списки внесены не только главы семьи, но и все остальные члены семьи, проживавшие вместе и ведшие совместное хозяйство, указываются их год рождения или возраст, место жительства. В 1950-1953 гг. списки составлялись по новому административному делению Литовской ССР, по областям и районам. Списки этого периода содержат практически все сведения о составе семей, подлежавших ссылке, а также анкетные данные всех членов семьи.

Добавляется, что в списках, составленных в 1941 г., 1945-1948 гг., дети практически не упоминаются. В списках, составленных после 1949 г., уже упоминаются дети: в списках одних уездов – с возраста около года, в других – с трех лет, отмечается в сообщении.

Списки лиц, подлежавших ссылке, оцифрованы и находятся в открытом доступе, поэтому после нахождения фамилии искомого лица в "Электронном архиве фамилий" список, в который она внесена, можно просмотреть в Электронном читальном зале информационной системы Электронного архива, где документы можно читать без ограничений.

Вебсайт "Электронный архив фамилий" был создан в рамках проекта, частично финансируемого Литовским советом по культуре.

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