Правительство согласилось ужесточить штрафы за неточно задекларированные наличные

В среду Правительство одобрило инициативу об ужесточении штрафов для лиц, которые неточно или не полностью декларируют ввозимые в Литву наличные деньги. Кроме того, одобрена и их конфискация.

В проекте, представленном Министерством финансов, предусматривается внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях и в Закон о налоговом администрировании, а также увеличение минимального штрафа до 390 евро за неверное или неполное заполнение деклараций наличных денег или деклараций о раскрытии наличных денежных средств.

За повторное нарушение грозит штраф от 1,04 тыс. до 3,9 тыс. евро.

Также предлагается узаконить конфискацию денежных средств у лиц, совершивших такое правонарушение, в том числе и конфискацию перевозимых денежных средств, не принадлежащих правонарушителю.

Кроме прочего, поправки предусматривают штраф в размере 1,8-3,8 тыс. евро руководителям юридических лиц или иным ответственным лицам за несоблюдение требований к поставщикам платежных услуг (3,8-6 тыс. евро за повторное нарушение).

При этом предлагается дополнить перечень случаев, когда лицо, совершившее правонарушения, будет рассматриваться как не отвечающее минимальным критериям благонадежного налогоплательщика.

"Вполне вероятно, что предлагаемые меры, особенно возможность конфискации денежных средств, окажут и профилактический эффект", - говорится в документе к проекту.

Сейчас за ненадлежащее декларирование денежных средств налагается штраф от 200 евро до 1,2 тыс. евро.

По мнению инициаторов поправок, нынешние штрафы недостаточно эффективны и сдерживающие, а перевозимая наличность может быть использована для отмывания денег или финансирования терроризма.

В подготовленной министерством справке указано, что поток перевозимых наличных денег в последнее время увеличивается, и отмечается, что они транспортируются в Литву через Беларусь и Россию. Утверждается, что во избежание декларирования наличные деньги перевозятся группами лиц с разбитием сумм на более мелкие до 10 тыс. евро.

"Указанная проблема реальна и подтверждается данными. (...) За последние 2 месяца до 31 января 2023 г. литовская таможня зафиксировала 84 случая, когда граждане России, Беларуси, Польши и Литвы пытались ввезти более 41 млн украинских гривен, стоимость которых составляет 1,055 млн евро", – говорится в документе.

Поправки будут представлены на рассмотрение Сейма.

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