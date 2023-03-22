Врач рекомендует готовиться к переводу стрелок: какие могут быть риски

В ближайшие выходные Литва перейдет на летнее время, стрелки часов переведем на час вперед. Однако еще в 2019 году Европарламент решил, что с 2021 года не придется переводить часы. Правда решение так и не вступило в силу, не хватило голосов поддержки крупных стран. Как такой перевод стрелок сказывается на здоровье и что об этом думают жители?

"Может, хорошо было бы, чтобы не переводили стрелки. Все привыкли ко времени, все в порядке. А это своеобразный стресс для организма", – сказал один вильнюсец.

Другая горожанка сказала LNK, что перевод часов сбивает ритм сна.

"Других проблем нет", – заметила она.

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Еще одна женщина отметила, что на перевод часов остро реагирует ее малолетняя дочь.

Другие собеседники LNK согласились с тем, что после перевода часов приходится заново перестраивать ритм дня.

"Это сказывается", – сказал вильнюсец.

Профессор Сантаришкской клиники Рута Маменишкене сказала LNK, что такие изменения сказываются на здоровье.

"Я не могу отрицать - первые несколько недель после перевода часов, это сказывается на состоянии. Правильно было бы сказать, что на всех людей действует перевод стрелок. Конечно, весенний перевод действует больше осеннего. Но все взрослые люди, а особенно подростки и люди старшего возраста, более чувствительные люди сталкиваются с проблемами", – сказала она.

Маменишкене напомнила, что после весеннего перевода часов всем придется вставать раньше.

"С одной стороны, это очень хорошо, но наши внутренние часы не дают нам в полной мере проснуться. Это уже касается не только здоровья, но и других социальных аспектов, исследования показывают, что фиксируется больше ДТП по утрам в первые недели после перевода часов. Кроме того, фиксируют больше серьезных заболеваний, таких как инфаркт миокарда, инсульт. Их число увеличивается на 10%. Это немало", – сказала врач.

По словам Маменишкене, литовские врачи участвовали в обращении в ЕП, просили, чтобы отменили перевод часов.

Врач рекомендует уже сейчас каждый день ложиться на 10 минут раньше и вставать на 10 минут раньше.

"Чтобы после перевода стрелок было меньше стресса для организма. Чтобы не бежать на работу, когда мозг еще спит", – сказала Маменишкене.

Delfi напоминает, что стрелки часов переводят в последнее воскресенье марта. В 2023 году - это 26 марта. Стрелки часов переведем на час вперед.

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