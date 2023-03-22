Спикер Сейма встретилась с патриархом Константинопольским Варфоломеем I

Спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, встретившись со Вселенским (Константинопольским) патриархом Варфоломеем I, прежде всего поблагодарила Его Святейшество за восстановление исторической справедливости и предоставленную надежду верующим и пятерым священнослужителям, изверженным из священного сана Московским патриархатом, говорится в пресс-релизе.

"С XIII века до 1686 года православные, жившие на территории Литвы, правомерно считали Константинополь Церковью-Матерью, откуда православие пришло на нашу землю. Она входила в состав Киевской митрополии подчиненной Вселенскому патриархату и только позже – Московскому патриархату", – рассказала В. Чмилите-Нильсен.

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На встрече глава парламента сказала, что Вильнюс всегда славился как город веротерпимости, где вместе проживали католики, православные, староверы, реформаты, лютеране, евреи, караимы, унитарии, мусульмане.

"В Вильнюсе слово Божие распространялось любовью, а не мечом. Поэтому для нас, виленчан и потомков Великого княжества Литовского, абсолютно неприемлемо, когда империалистические устремления кремлевского режима прикрываются Богом. Я сказала Его Святейшеству, что именно в этом свете мы видим и положение православных в Литве", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

По словам спикера Сейма, община верующих значительно выросла после того, как Литва приняла более 70 тыс. человек из Украины, искавших убежища от войны, отмечается в сообщении.

"Однако они не могут молиться в церкви, которую возглавляет Кирилл, поддерживающий войну в Украине. Кроме того, православную общину в Литве увеличивают бежавшие от репрессий белорусы или даже россияне, укрывшиеся в Вильнюсе от репрессий Кремля. Поэтому мы должны обеспечить возможность православным верующим всех национальностей исповедовать свою веру без конфликта с совестью", - сказала В. Чмилите-Нильсен. При этом она добавила, что хотелось бы верить, что все христиане и люди доброй воли услышат призыв Его Святейшества, прозвучавший уже в первый день нападения на Украину – восстановить мир и справедливость в Украине.

После встречи председатель Сейма открыла международную конференцию "Международный и религиозный диалог", на которой с приветственной речью также выступил Вселенский патриарх Варфоломей I, впервые прибывший в Литву с официальным визитом.

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