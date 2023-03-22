МВД: усиливая готовность к чрезвычайным ситуациям – внимание к людям с ограниченными возможностями

Министерство внутренних дел в целях усиления готовности населения к чрезвычайным ситуациям уделяет внимание информированию людей с ограниченными возможностями, говорится в пресс-релизе.

"Информирование жителей о том, как подготовиться к возможным угрозам, является нашим приоритетом, поэтому мы продолжаем успешно начатую в этом году информационную кампанию "Мы команда – у нас есть план", и очень важно, что к этой кампании присоединяются Департамент по делам инвалидов и организации людей с ограниченными возможностями. Когда началось восстановление сферы гражданской обороны, выяснилось, что люди с ограниченными возможностями даже не упоминаются в Законе о гражданской обороне. А это 223 тыс. человек. Мы меняем ситуацию – будем уделять необходимое внимание людям с различной инвалидностью и наиболее уязвимым, усилим распространение адаптированной для них информации", – говорит министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра А. Билотайте, в прошлом году удалось добиться того, чтобы подготовленная МВД концепция усиления гражданской обороны включала потребности людей с инвалидностью, а новый Закон об управлении кризисами и гражданской обороне включал в себя обязанность планировать помощь и меры, необходимые для этой группы в случае чрезвычайных ситуаций. Убежища должны быть обозначены и приспособлены для этих людей, должен быть обеспечен транспорт для эвакуации, а также должна быть адаптирована система оповещения жителей.

В настоящее время набирают обороты специальные тренинги по гражданской обороне, организуемые Департаментом противопожарной безопасности и спасения при МВД и подготовленные совместно со специалистами – с использованием шрифта Брайля, мультимедийных и аудиосредств, понятного языка, языка жестов и т.д., отмечают в сообщении.

Отныне люди с нарушениями слуха, движения, зрения, интеллектуальными или психосоматическими нарушениями, или отклонениями в развитии и др. видами инвалидности на вебсайте www.lt72.lt найдут полезную и понятную информацию, связанную с различными возможными угрозами.

Расположение информации, иллюстрации и стиль текста значительно облегчат доступность информации для лиц с нарушениями чтения, восприятия и интеллектуальными нарушениями. Простой язык и четкая структура делают эту информацию подходящей для пожилых людей и детей.

МВД совместно с Департаментом по делам инвалидов также провели опрос лиц с инвалидностью, цель которого выяснить, знают ли они, как подготовиться к чрезвычайным ситуациям – стихийным бедствиям и техногенным катастрофам, говорится в сообщении.

Согласно социологическим исследованиям, люди с инвалидностью, как и многие жители страны, недостаточно подготовлены к реагированию в случае возникновения военной опасности или чрезвычайной ситуации.

Согласно социологическому исследованию МВД, подготовка жителей Литвы к чрезвычайным ситуациям остается недостаточной, людям не хватает навыков, необходимых для выживания.

Только пятая часть (18 проц.) жителей Литвы приготовили сумку для отъезда, а 15 проц. жителей обсудили с родственниками семейный план действий в случае чрезвычайной ситуации. Необходимые запасы на 72 часа (продукты, вода, лекарства, средства гигиены) подготовили 50 проц. жителей страны.

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