В деле Бартошявичюса – неожиданные данные: узнал о расследовании раньше, чем спикер парламента

Несмотря на то, что подозреваемый в сексуальном насилии над детьми экс-депутат Кристиёнас Бартошявичюс уверял, что ничего не знает о предъявленных ему обвинениях, выясняется, что информацию о расследовании он получил намного раньше. Эту информацию Delfi.lt подтвердили источники в правоохранительных органах.

Он узнал об этом намного раньше, чем генпрокурор Нида Грунскене обратилась к спикеру Виктории Чмилите-Нильсен с просьбой о лишении Бартошявичюса депутатской неприкосновенности.

Сотрудники правоохраны сказали, что они не знают, откуда Бартошявичюс получил эту информацию (правда, они и не выясняют это). Экс-депутат 22 марта был вызван на еще один допрос в Паневежис. Подозревают, что Бартошявичюс мог получить информацию от лиц, связанных с хором "Ажуолюкас".

"Однако информация была получена не от детей", – указали сотрудники правоохраны.

Прокуратура не комментирует расследование, однако источники Delfi.lt представили некоторые подробности.

"Ночью, когда мы уже спали, он приходил в нашу комнату", – рассказывали пострадавшие несовершеннолетние. О пережитом они не сразу рассказали не только руководству хора, но и родителям.

Мало того, выясняется, что о том, что четверо детей столкнулись с сексуальным насилием, знали многие дети из хора – некоторые говорят, что своими глазами видели, другие признали, что слышали об этом. И знали раньше, чем разразился скандал.

Подозревают, что дети пострадали в детском лагере для ребят из хора. В лагере был и Бартошявичюс, который в детстве пел в "Ажуолюкасе", а в 2012-2020 гг. управлял хором. После того как стал депутатом, он не разорвал связи с хором.

"Он всегда приезжал в лагерь", – сказала очевидцы.

Подозревают, что насиловать детей он мог во время летнего лагеря.

"Когда мы ложились спать, было темно, он приходил в нашу комнату и..., – рассказывали несовершеннолетние.

В комнате жило по несколько детей, но это Бартошявичюса не смущало – по данным источников, во время расследования некоторые дети признали, что видели как экс-депутат выполнял насильственные действия.

Бартошявичюса подозревают в развращении троих детей и насилии над одним. Однако все это происходило в разное время и в разных комнатах. Дети рассказали об этом психологам центра Užuovėja.

Ни Бартошявичюс, ни его адвокат Олег Шибков ничего не комментируют.

"Нам запретили об этом говорить", – сказал адвокат.

Источники Delfi.lt указали, что из-за возможного насилия в правоохрану обратились намного раньше, чем было начато расследование – полиция должна была убедиться не выдумка ли это.

Источники отмечают, что Бартоешявичюса неоднократно допрашивали в Паневежисе, однако он свою вину не признает. Правда, он не отрицает, что приезжал в лагерь.

Расследование было начато 15 ноября 2022 года. Delfi.lt отмечает, что Бартошявичюс является подозреваемым, пока его вина не доказана в суде, его нельзя считать виновным.

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