Вице-министр: мы призываем к немедленному возвращению всех украинских детей

В понедельник в ходе интерактивного диалога с Независимой международной комиссией по расследованию (НМК) на 52-й сессии Совета ООН по правам человека относительно нарушений прав человека в Украине в контексте российской агрессии, заместитель министра иностранных дел Мантас Адоменас зачитал подготовленное Литвой заявление от имени стран Северной Европы и Балтии (NB8), говорится в сообщении МИД.

"Жестокость вооруженных сил России шокирует. Уже больше года мирных жителей Украины убивают и пытают. Украинские школы, больницы и критическая инфраструктура подвергаются преднамеренным нападениям. Российские власти осуществляют насильственное перемещение и депортацию детей из Украины в Россию и на оккупированные Россией территории, а также их незаконное усыновление. Мы решительно осуждаем эту практику и призываем к немедленному возвращению всех украинских детей", – сказал вице-министр.

М. Адоменас от имени стран NB8 выразил поддержку деятельности Комиссии по расследованию и подчеркнул, что выводы ее доклада объективны и беспристрастны, в отличие от российской дезинформации или пропаганды. Эти выводы дают дополнительный импульс для решительных международных действий, подтверждая, что Россия совершила многочисленные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, а также военные преступления.

В понедельник Независимая международная комиссия по расследованию представила Совету по правам человека доклад о нарушениях в Украине в контексте российской агрессии, охватывающей период с начала агрессии до января этого года. Комиссия обнаружила многочисленные нарушения международных прав человека и гуманитарного права, а также военные преступления. Некоторые нарушения могут быть приравнены к преступлениям против человечности и требуют дальнейшего расследования.

Литва является членом Совета ООН по правам человека в период 2022-2024 гг.

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